[Nintendo Direct] Avec l'édition Switch 2 de Pikmin 4, dirigez Otchin à la voix
Le portage s'accompagne de l'Académie Dandori, un mode chronométré de 72 stages avec examen hebdomadaire, classements en ligne et médailles à collectionner.News
- Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori sort le 12 novembre 2026
- Le micro intégré de la console permet de diriger Otchin et de le féliciter à la voix
- L'Académie Dandori propose 72 stages, trois niveaux de difficulté, des médailles et des classements en ligne
- Un examen se tiendra chaque semaine, du vendredi au dimanche
Voilà une annonce qui nous a fait sourire et bien plaisir pendant le Nintendo Direct de ce 9 septembre 2026. Pikmin 4 rempile sur Nintendo Switch 2 ce 12 novembre, sous le nom de Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, et Nintendo ne s'est pas contenté de repasser un coup de chiffon sur la résolution mais proposera quelques nouveautés rafraichissantes.
Voici la bande-annonce du jeu que nous avons pu découvrir pendant le ND :
Otchin obéit maintenant à la voixUne nouvelle fonction a été ajoutée et elle repose sur le micro intégré de la console. On pourra désormais diriger Otchin à la voix, et surtout le féliciter quand il a bien travaillé. Notre bon chien mérite bien ça après tout ce qu'on lui fait endurer, non ?
L'idée est charmante sur le papier, et on est très curieux de voir ce que ça donne manette en main, ou plutôt... micro ouvert. Reste à savoir si l'on tiendra une partie entière à parler tout seul à son écran, mais rien que pour l'expérience, on demande à voir !
L'Académie Dandori, le vrai gros morceauLa nouveauté la plus substantielle porte bien son nom. L'Académie Dandori nous met au défi de récupérer les trésors répartis dans une série de stages le plus vite possible, ce qui pousse la philosophie d'optimisation du jeu au maximum du maximum !
Le contenu s'annonce copieux : 72 stages seront proposés au fil du temps, répartis sur trois niveaux de difficulté, avec des médailles à collectionner et des classements en ligne pour comparer ses performances avec le reste des joueurs. Pour pouvoir accéder à ces classements en ligne, il faudra disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online et bien sûr d'un compte Nintendo, personne n'en sera étonné.
Le rythme retenu mérite d'être souligné : un examen est organisé chaque semaine, du vendredi au dimanche, avec un seul essai à chaque fois. Autant dire que Nintendo compte bien nous faire revenir tous les week-ends, et connaissant le potentiel addictif du Dandori, la mécanique a toutes les chances de fonctionner : on pourra le vérifier de nous-mêmes dès le 12 novembre prochain, et on a hâte !
Une mise à niveau à ne pas confondre avec celle de Pikmin 3On apporte une toute petite précision pour éviter tout malentendu. Là où Pikmin 3 Deluxe avait reçu une mise à jour gratuite et surprise il y a quelques jours, on parle ici d'une mise à niveau payante, dont la précommande ouvre dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Il faut évidemment posséder le jeu complet pour y accéder. La mise à niveau est annoncée à 9.99€ sur le site officiel de Nintendo
Vous allez ressortir Pikmin 4 pour l'Académie Dandori, ou vous vous contenterez de la version Switch même sur votre nouvelle Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
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