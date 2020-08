News Nintendo

Quand une société va bien, elle dégage des bénéfices. Ces bénéfices sont redistribués aux actionnaires, aux salariés, aux programmes d'investissements, mais quand la société va très bien, il reste encore de l'argent : Nintendo est de ces sociétés qui met de l'argent de côté, beaucoup d'argent, et une société d'analyse a indiqué que Nintendo aurait désormais plus de 7 milliards d'euros de réserves de cash.Cette situation est unique à deux titres : d'une part, jamais Nintendo ne semblait avoir épargné autant d'argent durant son existence. D'autre part, cela fait de Nintendo la société qui dispose des plus larges réserves de cash du pays.L'année 2019-2020 avait été fabuleuse, et le premier trimestre fiscal, avec la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, s'était également très très bien terminé. Mais la fin de l'année fiscale sera plus compliquée, ce qu'on pressent à la lecture des objectifs de vente qui n'ont pas changé en dépit d'un premier trimestre défiant toute logique !C'est le cabinet Risk Masters qui, chaque année, établit un classement des sociétés les plus riches du Japon : en 2020, Nintendo avec ses 890,4 milliards de yens (soit 8,3 milliards de dollars ou 7,09 milliards d'euros au cours d'aujourd'hui), est ainsi passée de la 2e à la première place de ce classement.Source : NintendoSoup