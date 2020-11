News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors : L'ère du Fléau doit probablement pas tourné dans les chaumières ce week-end (malheureusement pour votre serviteur, son exemplaire semble avoir connu un problème technique dans la gestion de sa livraison et doit donc patienter pour connaître une nouvelle date de réception). Même si le format muso divise la communauté des joueurs, L’Ère du Fléau est une réponse inintéressante pour narrer certains événements qui se sont déroulés avant Breath of The Wild, avec son lot de combats très intenses.





Nous ne parlerons pas ici technique car même si les missions se montrent suffisamment addictives, vous êtes quelques uns à regretter en priorité les baisses importantes de framerate. On attendra de voir ce que donneront les premiers patchs correctifs à ce sujet.





Le plaisir de pouvoir enfin contrôler la Princesse Zelda dans les combats !

Mais après deux opus musô, il est intéressant de se demander si, à l'avenir, Nintendo compte utiliser à nouveau ponctuellement ce type de gameplay pour compléter ses offres au sein de certaines de ses franchises. IGN a dès à présent poser la question à Eiji Aonuma et à Yosuke Hayashi pour étudier la possibilité de faire de la franchise Hyrule Warriors une série indépendante aux développements plus classiques des autres titres Zelda. Aurons-nous d'autres spin-off Zelda en piochant dans l'arborescence de la Saga ?







Aonuma : Je pense que les circonstances pourraient s'aligner à nouveau comme cela, mais je ne pense pas que nous nous attendions à ce que cela devienne une série. Nous prendrions cette décision en fonction de ses mérites créatifs, comme nous l'avons fait cette fois-ci.

Hayashi : Je pense que cela dépend de si nous avons une idée qui rendra tous les fans heureux !





On comprend bien qu'avec une sortie aussi récente, il est bien trop prématuré de faire des pronostics sur de nouveaux opus muso Hyrule Warriors. Cependant, on notera qu'Aonuma n'est pas contre le principe, même s'il privilégie des actions au coup par coup. On ne va pas lâcher comme cela la bride créatrice autour de Link, il est important de garder le contrôle et d'opter pour des choix précis, des opportunités intéressantes. L’Ère du Fléau a permis une approche dynamique pour présenter cette grande guerre qui a vu au final Ganon triompher. Une proposition Musô ne serait pas pertinente pour toutes les aspects des aventures de Link. Mais il laisse la porte ouverte à des propositions qui pourraient le surprendre et n'exclue donc pas une nouvelle collaboration.





C'est aussi en substance ce que reconnait Hayashi qui était aux commandes de ce développement au sein de Koei Techmo. Il faut pouvoir trouver le bon concept au bon moment, ce modèle n'est pas reproductible à foison. Si une possibilité liée à un arc narratif est possible à l'avenir, gageons que cela sera étudié. Mais dans un premier temps, c'est l'accueil général de L’Ère du Fléau qui va être scrutée.









Il faut reconnaître que faire valdinguer aussi facilement ses ennemis est un peu déconcertant quand on est habitué au gameplay plus posé de Breath of the Wild. 100 ans plus tard, Link n'a plus la même pêche que durant le combat de la Grande Calamité.





Qui a eu l'idée originale de ce muso d'Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ?





Aonuma : C'est Fujibayashi-san, le directeur de [Breath of the Wild], qui est à l'origine du concept. Fujibayashi-san pensait que raconter l'histoire inédite de la Grande Calamité de BotW ne serait possible qu'avec un système comme Warriors, où les joueurs pourraient se réunir pour combattre de vastes armées, alors il a élaboré une proposition de projet et me l'a envoyée. Son enthousiasme pour le projet m'a poussé à consulter Hayashi-san.

Hayashi : Nous avions eu des discussions en internes sur ce que pourrait être serait la suite de Hyrule Warriors, mais nous n'avions pas pu aboutir à de bonnes idées. Utiliser des guerriers pour raconter l'histoire de la Grande Calamité était un excellent concept, donc il ne nous a pas fallu longtemps pour commencer à mettre le projet sur pied.



D'autres ouvertures pour Zelda ?



En écho à ma réponse à la question ci-dessus, nous sommes toujours à la recherche de projets créatifs de valeur, mais ceux-ci ne voient le jour que lorsque plusieurs conditions différentes s'alignent. Donc, je pense qu'il est difficile pour nous d'avoir un contrôle conscient sur la fréquence. Comme Aonuma était présent, l'essentiel de la discussion a tourné sur les jeux Zelda. IGN lui a donc demandé si Nintendo était intéressé par d'autres retombées entre ses jeux Zelda principaux :





On peut donc logiquement penser que d'autres ouvertures de l'univers Zelda sont possibles (on pense très fort à une ouverture cinéma, live ou anime), que les contributions sous forme de mangas se poursuivront et que d'autres projets peuvent être évalués. Mais tout ceci ne fera pas l'objet de la moindre déclaration ici, ni la révélation d'un autre titre Zelda (portage, remaster, déclinaison mobile...ou jeu sur un principe complètement différent) pour le moment. Toutes les propositions seront écoutées, étudiées et s'il y a un potentiel, rien n'est impossible.





L'esprit Musô pour une autre franchise liée à Nintendo ?

Nous avons eu deux Hyrule Warriors et un Fire Emblem Warriors. Pourrions-nous obtenir une autre déclinaison Warriors avec une autre franchise liée à Nintendo. Pas facile de voir dans les autres titres des candidats possibles (et n'hésitez pas à laisser vos propositions sur notre forum ou notre discord PN), mais sur le principe, seriez-vous intéressé par la proposition ?







Seriez vous intéressé par d'autres aventures à la Hyrule Warriors avec Link et ses compagnons ? Seriez-vous intéressé par un gameplay à la Hyrule Warriors mais concernant une autre franchise Nintendo ou liée à Nintendo, comme Metroid, Mario, Xenoblade Chronicles.... ? Et seriez-vous intéressé par un nouvel opus autour de Fire Emblem ?