News Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Switch)

Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch - Bande-annonce de lancement 01/03/2020

Quel âge a votre cerveau ? Découvrez-le avec les exercices classiques et inédits du Programme d'#entraînementcérébal du Dr Kawashima pour #NintendoSwitch, disponible aujourd'hui !



Acheter le jeu : https://t.co/MAbEgXUusn pic.twitter.com/8MePZNGcQ2 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 3, 2020

Parmi les bonnes résolutions de l'année 2020, vous avez peut-être décidé de vous donner du temps à vous, en consacrant du temps à des activités physiques ou... cérébrales. Ce n'est donc pas vraiment un hasard si Nintendo a attendu ce vendredi 3 janvier pour proposer, sur Nintendo Switch, une nouvelle version du célèbre logiciel d'entrainement cérébral du professeur Kawashima : Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch.Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch est un logiciel de coaching qui, par de nombreux exercices, vous permettra de rajeunir votre cerveau : en pratiquant régulièrement les exercices proposés, vous exercez votre cerveau à réaliser des opérations plus ou moins complexes, de façon plus ou moins rapide.Voici la bande-annonce française de lancement :Nintendo rappelle que depuis son lancement, le programme d'entrainement s'est vendu à plus de 33 millions d'exemplaires sur Nintendo DS. Sur Switch, la technologie des Joy-Con est mise à contribution, et pour la première fois, on nous propose même un mode deux joueurs.Notez que par ailleurs, vous aurez la possibilité d'acheter un stylet spécial pour écrire de façon plus confortable et surtout plus rapide sur l'écran de la Nintendo Switch. Ce stylet sera fourni dans la version boite du jeu que vous pouvez dès aujourd'hui acheter en boutique.Et si vous êtes vraiment en mal d'activités en ce début d'année, Nintendo rappelle par ailleurs que vous avez aussi Ring Fit Adventure pour faire un peu d'exercice devant votre écran de télévision.