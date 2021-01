News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Sans être complètement dans les choux, Pikmin est néanmoins une série qui ne retient pas toujours l’attention qu’elle mérite. Brillants jeux de stratégie en temps réel, exemple de régularité, en 3 itérations majeures Pikmin a su séduire la critique et les joueurs exigeants. Quant à soulever les foules, la licence créée par le papa de Mario - le premier Pikmin est né d’une reconversion de Super Mario 128, demo technique de la Gamecube - attend toujours son heure.Il semblerait que, porté par le phénomène Switch - la console serait en passe de rentrer dans le top 10 des machines les plus vendues de tous les temps selon les projections officieuses , Pikmin 3 Deluxe soit en train d’inscrire quelques records au tableau d’honneur de la licence. S’il est évident que le remaster n’atteindra jamais les cimes conquises par Animal Crossing: New Horizons, la version Switch du jeu Wii U est d’ores-et-déjà le jeu Pikmin qui s’est vendu le plus vite au Japon.Avec 499 156 cartouches distribuées entre le 30 octobre et la fin 2020 dans l’archipel japonais, Pikmin 3 Deluxe est assuré d’égaler les succès d’estime de Pikmin (502 996 exemplaires) et Pikmin 2 (483 027 exemplaires) sur Gamecube... voire de les surpasser largement si l’on considère la vente dématérialisée. Gageons que le reste du monde suive et que ces arguments sauront convaincre Nintendo de ne pas mettre en terre l’arlésienne Pikmin 4 que les mains vertes de PN attendent de pied ferme !