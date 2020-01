News Nintendo

C'est par le biais de Japanese Nintendo que l'on apprend que Nintendo a déposé 39 trademarks sur des titres de jeu vidéo. Pas 39 nouveaux jeux mais un renouvellement de protections d'anciens titres qui indiquent peut-être le souhait de les voir arriver via l'offre Switch Online ou, on l'espère pour certains, une arrivée d'un portage sur nos consoles actuelles.





Voici la liste :





Freaky Forms

Kirby’s Adventure

Kirby Air Ride

Kirby 64 The Crystal Shards

Kid Icarus

Jam With The Band

Golden Sun Dark Dawn

Dillon’s Rolling Western The Last Ranger

Face Raiders

Eternal Darkness

Majora’s Mask

Card Hero

Balloon Kid

Animal Crossing City Folk

Alleyway

WarioWare Smooth Moves

Wave Race

Mario Sports

Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!

Urban Champion

The Wind Waker

The Adventure of Link

Swapnote

Super Mario World

Super Mario Sunshine

Steel Diver

Spirit Camera

Kirby Mass Attack

Skyward Sword

Shadows of Almia (Pokémon Ranger)

Radar Mission

Pushmo

Pullblox

Phantom Hourglass

Ocarina of Time

Nintendo Presents Style Boutique

Nintendogs + Cats

Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!

Cruis’n





Dans ce lot, on repère Freakyforms : Vos créations prennent vie ! Un titre de 2011 sur 3DS pour créer des petits jeux. On pourrait revoir une édition mise à jour de ce titre sur Switch (lite) à destination des plus jeunes. Même remarque concernant Mario vs. Donkey Kong : Le Retour des Mini !







On retouve également quelques titres Nintendo 64 dont les rumeurs d'une arrivée sur l'offre Switch online reviennent régulièrement à nos oreilles. On notera également quelques titres GameCube, comme Super Mario Sunshine (à quand un nouvel opus gémit notre chef Xavier !).





Du côté 3DS et Wii U, on note Pullblox, dont l'arrivée sur Switch ne nous étonnerait pas du tout, comme un Steel Diver qui continue à avoir son petit succès sur 3DS et qui pourrait se voir porter sur Switch (en le retouchant cependant). Et un Super Mario World dont on reste persuadé de voir l'annonce de son portage au cours de cette année. On serait également très étonné de ne pas voir arriver en fin d'année une nouvelle maison du style sur Switch, cela fait un moment que la franchise n'est plus assez visible avec la 3DS déclinante.







Enfin on notera les nombreux titres Zelda anciens, Eternal Darkness. A suivre donc, en espérant que l'on dépasse le simple renouvellement de protection de produits.