Au Japon, Nintendo profite de l'été : l'éditeur a diffusé un magazine de 84 pages avec plein d'articles et de publicités pour ses jeux, tandis que sur le My Nintendo local, de jolis fonds d'écran Nintendo sont proposés aux fans.Vous l'avez sans doute remarqué : c'est l'été ! C'est le moment de la détente et du farniente. Pour permettre aux fans de profiter à fond de cette période de repos, Nintendo a rédigé un magazine de 84 pages contenant des publicités pour ses jeux et produits, et plein d'articles divers. Le tout est évidemment en japonais, mais peut néanmoins être consulté gratuitement ici On trouve ce magazine très joliment réalisé, à tel point qu'on en regretterait presque qu'une version française ou anglaise ne soit pas disponible, regardez par exemple la photo qui accompagne le sommaire :Tout nous plait dans ce magazine : les artworks retenus, la mise en page, le rythme des sujets couverts. N'hésitez pas à le feuilleter sur le site officiel de Nintendo.Toujours au Japon, Nintendo a ajouté sur My Nintendo des fonds d'écran estivaux, avec Mario dans son short de bain préféré qui prend du bon temps sur la plage. Si vous disposez d'un compte Nintendo, n'hésitez pas à récupérer ces fonds d'écran, ils sont gratuits par ici mais ils ne sont malheureusement pas proposés en Europe.Sources : GoNintendo