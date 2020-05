News Asphalt 9: Legends (Switch)

La franchise @asphalt fête ses 15 ans ! Quel est votre plus beau souvenir ? Et pour les plus nostalgiques, jouez gratuitement à Asphalt Urban GT sur https://t.co/LpsoisjNk7



#Asphalt9Legends #AsphaltAnniversary #AsphaltBirthday #Asphalt8 pic.twitter.com/5uTxJeNZ50