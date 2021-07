News Asphalt 9: Legends (Switch)

Galerie images 28/07/2021

La nouvelle a été annoncée via le centre des nouvelles sur Switch (aux USA et au Japon uniquement). Gameloft annonce ainsi avoir atteint le palier des 10 millions de téléchargements sur Nintendo Switch, un peu moins de deux ans après le lancement du jeu.Actuellement, un événement est organisé pour remporter une Lamborghini SC18 dans le jeu. Cet événement vous permet donc, durant un temps limité, d’obtenir ce bolide de manière totalement gratuite. Après cela, on ne sait pas s’il sera possible de l’obtenir ou non.Asphalt 9: Legends est un jeu de course sorti le 08 octobre sur Switch. Il est aussi disponible sur PC et mobile. Nous vous avons d’ailleurs proposé un test de ce free-to-play que nous avons beaucoup apprécié.