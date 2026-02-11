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[Ask the Developer] Zelda Ocarina of Time : Aonuma a renoncé à ses téléportations
Eiji Aonuma raconte comment il a fait ajouter des téléportations au remake avant de les supprimer, et pourquoi Nintendo a voulu refaire ce Zelda de 1998.News
Résumé de cette actualité en quatre points :
À trois jours de sa sortie, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a droit à son épisode de « Les développeurs ont la parole », le nom français d'Ask the Developer. Nintendo en a mis en ligne aujourd'hui les deux premiers chapitres, et l'anecdote la plus savoureuse vient d'Eiji Aonuma lui-même : le producteur de la série a réclamé des téléportations en plus, avant de... changer d'avis.
Mais une fois l'essai réalisé manette en main, tout a été remis en cause. Avec ces raccourcis, « on passait à côté de certains moments de découverte », ceux où l'on s'arrête en route parce qu'un détail vient d'attirer notre œil. Il en sourit aujourd'hui : « alors même que j'étais à l'initiative de l'ajout de ces points de téléportation, j'ai trouvé pour finir que ça ne fonctionnait pas et j'ai demandé à l'équipe de tous les retirer ».
Il précise que ce n'était pas la seule raison. Il voulait aussi nous faire goûter, après Breath of the Wild et sa liberté totale dès le départ, à une aventure au rythme plus guidé, où l'histoire se dévoile petit à petit.
Les deux producteurs se sont mis en retrait pour laisser l'équipe décider. Eiji Aonuma avoue tout de même n'avoir « pas raté l'occasion de donner bon nombre de cours magistraux au passage », tandis qu'Hidemaro Fujibayashi a surtout poussé à définir très tôt ce qu'il fallait changer et ce qu'il ne fallait pas toucher. Le producteur s'attendait d'ailleurs à davantage de bouleversements, avant de comprendre « combien le jeu original tenait profondément à cœur à cette équipe ».
Sa meilleure histoire concerne Koji Kondo. Pour la bataille finale, le compositeur lui a d'abord livré un morceau entraînant et joyeux qui ne collait pas à la scène. Très nerveux, Eiji Aonuma est allé le lui dire, et Koji Kondo a simplement répondu : « D'accord. Je vais le changer ». Le thème que l'on connaît est arrivé dès le lendemain, si vite que l'équipe plaisante encore sur deux versions préparées dès le départ.
Pour la direction artistique, Aya Shida a guidé l'équipe avec deux images : « la sensation d'un spectacle de marionnettes » et « l'aspect analogique des films avec effets pratiques ». Ce parti pris explique ces personnages excentriques et colorés plongés dans une Hyrule dense et crédible. Les silhouettes restent reconnaissables même de loin, sans copier pour autant les exagérations de la Nintendo 64. Reproduites à l'identique, prévient Hidemaro Fujibayashi, « le rendu ferait un peu froid dans le dos ».
Le souci du détail va assez loin. Pour la tenue de Link enfant, Aya Shida raconte : « On a examiné différentes matières dans des musées et même essayé nous-mêmes de fabriquer du tissu à partir de fil ». Hiroki Taguchi évoque de son côté la façon dont l'herbe réagit dans le monde extérieur, un détail qui nous avait justement marqués dans nos impressions sur le jeu.
L'équipe a aussi demandé à l'artiste des illustrations de la version Nintendo 64 de dessiner une nouvelle carte du jeu. Dans la plaine d'Hyrule, Aya Shida a réduit les détails des zones inaccessibles et agrandi le château et le moulin, afin que l'on comprenne d'un coup d'œil où l'on peut aller. Côté musique, Masato Ohashi a travaillé avec la crainte de perturber nos souvenirs des compositions de Koji Kondo.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort ce jeudi 5 novembre sur Nintendo Switch 2 uniquement, en boutique et sur l'eShop. Si vous ne l'avez pas encore vue, la bande-annonce de présentation donne un bon aperçu de ce qui nous attend.
Auriez-vous gardé ces téléportations supplémentaires, ou les roulades dans la plaine d'Hyrule font-elles partie du charme ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Nintendo (chapitre 1), Nintendo (chapitre 2)
Crédit photos : Nintendo
- Nintendo a publié les deux premiers chapitres de son interview sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time, les chapitres 3 et 4 arrivent le 3 novembre
- Eiji Aonuma a demandé des points de téléportation supplémentaires, puis les a tous fait retirer parce qu'ils coupaient des moments de découverte
- Le remake doit aussi faire comprendre la structure du jeu de 1998 aux équipes actuelles, en vue des futurs Zelda
- Le directeur HokWai Ng résume le projet ainsi : l'aspect visuel change, pas l'expérience
À trois jours de sa sortie, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a droit à son épisode de « Les développeurs ont la parole », le nom français d'Ask the Developer. Nintendo en a mis en ligne aujourd'hui les deux premiers chapitres, et l'anecdote la plus savoureuse vient d'Eiji Aonuma lui-même : le producteur de la série a réclamé des téléportations en plus, avant de... changer d'avis.
Des téléportations ajoutées, puis toutes retiréesOn a tous enchaîné les roulades dans la plaine d'Hyrule pour gagner quelques secondes, et Eiji Aonuma s'en souvient très bien. Il a donc demandé des points de téléportation qui n'existaient pas dans le jeu d'origine, afin d'ouvrir des raccourcis et supprimer cet aspect relativement agaçant des traversées d'Hyrule.
Mais une fois l'essai réalisé manette en main, tout a été remis en cause. Avec ces raccourcis, « on passait à côté de certains moments de découverte », ceux où l'on s'arrête en route parce qu'un détail vient d'attirer notre œil. Il en sourit aujourd'hui : « alors même que j'étais à l'initiative de l'ajout de ces points de téléportation, j'ai trouvé pour finir que ça ne fonctionnait pas et j'ai demandé à l'équipe de tous les retirer ».
Un remake pensé aussi pour les futurs ZeldaLe projet est né avec les 40 ans de la série en tête. Une bonne partie de l'équipe actuelle n'a travaillé que sur les épisodes récents, et Eiji Aonuma s'est posé une question toute simple : « Comprennent-ils vraiment quel rôle majeur The Legend of Zelda: Ocarina of Time a joué pour la série tout entière ? » Reconstruire le jeu devait leur offrir « un nouvel éclairage, transposable sur de futurs développements ».
Il précise que ce n'était pas la seule raison. Il voulait aussi nous faire goûter, après Breath of the Wild et sa liberté totale dès le départ, à une aventure au rythme plus guidé, où l'histoire se dévoile petit à petit.
Les deux producteurs se sont mis en retrait pour laisser l'équipe décider. Eiji Aonuma avoue tout de même n'avoir « pas raté l'occasion de donner bon nombre de cours magistraux au passage », tandis qu'Hidemaro Fujibayashi a surtout poussé à définir très tôt ce qu'il fallait changer et ce qu'il ne fallait pas toucher. Le producteur s'attendait d'ailleurs à davantage de bouleversements, avant de comprendre « combien le jeu original tenait profondément à cœur à cette équipe ».
Le thème de combat final refait en une nuitL'interview revient aussi sur le développement de 1998, qu'Eiji Aonuma décrit comme un chaos permanent. Il rappelle que la visée Z est née des échanges de Shigeru Miyamoto, Yoshiaki Koizumi et d'autres sur la façon de rendre possible un combat à l'épée en 3D avec un seul stick.
Sa meilleure histoire concerne Koji Kondo. Pour la bataille finale, le compositeur lui a d'abord livré un morceau entraînant et joyeux qui ne collait pas à la scène. Très nerveux, Eiji Aonuma est allé le lui dire, et Koji Kondo a simplement répondu : « D'accord. Je vais le changer ». Le thème que l'on connaît est arrivé dès le lendemain, si vite que l'équipe plaisante encore sur deux versions préparées dès le départ.
Si l'aspect visuel change, l'expérience reste la mêmeLe chapitre 2 donne enfin la parole à l'équipe : HokWai Ng (directeur), Aya Shida (directrice artistique), Hiroki Taguchi (directeur de la programmation) et Masato Ohashi (l'un des directeurs audio et responsable de la musique). Ces développeurs viennent de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ou Echoes of Wisdom, et ils appartiendraient à Nintendo EPD Production Group No. 3, le groupe des Zelda en 3D, même si le texte de l'interview ne le précise pas.
Pour la direction artistique, Aya Shida a guidé l'équipe avec deux images : « la sensation d'un spectacle de marionnettes » et « l'aspect analogique des films avec effets pratiques ». Ce parti pris explique ces personnages excentriques et colorés plongés dans une Hyrule dense et crédible. Les silhouettes restent reconnaissables même de loin, sans copier pour autant les exagérations de la Nintendo 64. Reproduites à l'identique, prévient Hidemaro Fujibayashi, « le rendu ferait un peu froid dans le dos ».
Le souci du détail va assez loin. Pour la tenue de Link enfant, Aya Shida raconte : « On a examiné différentes matières dans des musées et même essayé nous-mêmes de fabriquer du tissu à partir de fil ». Hiroki Taguchi évoque de son côté la façon dont l'herbe réagit dans le monde extérieur, un détail qui nous avait justement marqués dans nos impressions sur le jeu.
Des zones séparées, comme en 1998Vous espériez un royaume d'Hyrule d'un seul tenant ? Ce ne sera pas le cas, et c'est un choix assumé. HokWai Ng explique : « on a choisi de ne pas rendre le monde intégralement fluide et on a au contraire utilisé des cartes distinctes pour chaque zone ». Chaque passage doit nous redonner l'excitation de l'arrivée dans un nouveau lieu.
L'équipe a aussi demandé à l'artiste des illustrations de la version Nintendo 64 de dessiner une nouvelle carte du jeu. Dans la plaine d'Hyrule, Aya Shida a réduit les détails des zones inaccessibles et agrandi le château et le moulin, afin que l'on comprenne d'un coup d'œil où l'on peut aller. Côté musique, Masato Ohashi a travaillé avec la crainte de perturber nos souvenirs des compositions de Koji Kondo.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort ce jeudi 5 novembre sur Nintendo Switch 2 uniquement, en boutique et sur l'eShop. Si vous ne l'avez pas encore vue, la bande-annonce de présentation donne un bon aperçu de ce qui nous attend.
Auriez-vous gardé ces téléportations supplémentaires, ou les roulades dans la plaine d'Hyrule font-elles partie du charme ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Nintendo (chapitre 1), Nintendo (chapitre 2)
Crédit photos : Nintendo
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