[Ask the Developer] Ocarina of Time : un doubleur sur la version N64 de retour sur OOT Switch 2... par hasard
Auditions à l'aveugle, temple de l'Eau adouci, ocarina qu'on fredonne au micro : la fin de l'interview Zelda révèle comment Nintendo a modernisé son classique.News
- Choisi lors d'auditions à l'aveugle, un comédien japonais double le même personnage que sur N64, 28 ans plus tard
- Le saut automatique disparaît et le temple de l'Eau devient moins retors
- Plus de 150 morceaux, un vrai ocarina enregistré et un son surround 5.1 accompagnent l'aventure
- Sur Switch 2, on peut fredonner un air au micro pour que Link le joue
Nintendo a publié la suite de son interview « Les développeurs ont la parole » consacrée à The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui sort ce jeudi 5 novembre sur Switch 2. Après les téléportations abandonnées par Eiji Aonuma dans les deux premiers chapitres, les chapitres 3 et 4 détaillent la modernisation de la jouabilité et le travail sur le son. Ils réservent aussi une jolie anecdote de casting.
Une voix de 1998 retrouvée sans le savoirLe jeu est désormais entièrement doublé, et l'équipe voulait respecter l'image qu'on garde des voix d'origine, à commencer par le fameux « Listen! » de Navi. Pour les voix japonaises, HokWai Ng, le directeur du jeu, explique que les auditions se sont faites à l'aveugle : les noms des comédiens étaient masqués, et seule comptait la ressemblance avec l'original. Résultat, l'une des personnes retenues avait déjà doublé le même personnage sur la version Nintendo 64. « Ça, aucun de nous ne l'avait vu venir », s'en est amusé Eiji Aonuma.
Nintendo ne dit pas de qui il s'agit. Sur le web, beaucoup misent sur Kaori Mizuhashi, la voix japonaise de Navi en 1998, mais on se contentera de patienter, en attendant les crédits du jeu, pour en avoir le coeur net.
Fini le saut automatiqueHiroki Taguchi, le directeur de la programmation, résume le défi : « il fallait reconstruire ce titre sans le transformer en quelque chose de totalement différent ». Le jeu a été recréé entièrement, fonction par fonction, en le comparant sans cesse à l'original. Le saut automatique de 1998 disparaît : on saute désormais partout avec un bouton dédié, et Link enfant ne saute pas aussi loin que Link adulte. L'attaque sautée reprend le modèle de Breath of the Wild, avec une variante à un seul bouton ajoutée parce qu'Aonuma lui-même peinait avec la commande. Enfin, maintenir le bouton de roulade permet de sprinter, sans renoncer aux enchaînements de roulades.
Les deux sticks et la caméra libre changent aussi la donne. L'équipe a fait des ajustements pour qu'on ne perde pas le nord, et s'est mise à plusieurs reprises dans la peau de débutants pour repérer ce qui pouvait dérouter.
Le temple de l'Eau moins redoutableBonne nouvelle pour celles et ceux qui en gardent un souvenir cuisant : Aonuma a réduit la difficulté du temple de l'Eau, lui qui assure qu'il cherchait « simplement à proposer une expérience sous-marine amusante ». Les changements d'équipement à répétition et le repérage dans le donjon posaient problème. Certains murs ont donc été remplacés par des treillis qui laissent voir les salles voisines. Les boss gagnent aussi en lisibilité : Gohma protège désormais son point faible avec ses deux bras tant qu'on ne peut pas l'attaquer.
Une nouveauté baptisée « Le fil du temps » fait office d'aide à l'aventure et de récit illustré, dont les images et les textes se débloquent au fil de l'histoire. HokWai Ng espère qu'elle donnera aux parents et aux enfants une occasion d'en parler ensemble.
150 morceaux et un vrai ocarinaCôté son, Masato Ohashi annonce plus de 150 morceaux de musique d'ambiance, dont de nouvelles compositions pour les nouvelles scènes, arrangées en concertation avec Koji Kondo. Les sons de la N64 ont servi de référence, sans que l'audio d'époque soit repris tel quel. « C'est un véritable ocarina que nous avons enregistré », précise-t-il, et sa résonance varie selon le lieu où l'on joue. Le jeu gère le son surround 5.1, et de simples écouteurs suffisent pour profiter de l'ambiance, du bruissement des feuilles jusqu'à la cascade de la forêt Kokiri.
Dernière idée signée Aonuma : grâce au micro de la Switch 2, on peut fredonner un air appris dans le jeu pour que Link le joue à l'ocarina. La fonction ne facilite pas la progression, mais elle rend le geste plus naturel. « J'ai lancé cette idée au débotté et demandé l'impossible à l'équipe », reconnaît-il.
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Sources : Nintendo (chapitre 3), Nintendo (chapitre 4)
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