News Ary and the Secret of Seasons (Switch)

Ary and the Secret of Seasons - Gameplay Spotlight | Available July 28! 30/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Take charge of the seasons and become the Guardian of Winter when Ary and the Secret of Seasons launches on July 28.



Check out the full gameplay spotlight here: https://t.co/kGiCDHggiR pic.twitter.com/esklMSwArd — Modus Games (@Modus_Games) April 30, 2020

Ary and the Secret of Season est un jeu d'action/aventure qui va nous permettre de prendre part à la quête d'Aryelle qui doit retrouver son frère et de trouver le moyen de mettre un terme aux perturbations climatiques qui menacent son monde.La jeune fille aura la lourde tâche d'explorer les terres de Valdi, et de venir à bout de ses nombreuses énigmes et créatures. Pour se défendre, l'héroïne du titre pourra compter sur une panoplie de capacités lui permettant de modifier son environnement,.On vous laisse découvrir tout cela dans la longue séquence de gameplay qu'a partagé Modus Games.Ary and the Secret of Seasons sortira le 28 juillet 2020 sur Nintendo Switch..