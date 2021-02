News Nintendo Direct

Nintendo Direct 17/02/2021 16/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un "vrai" Nintendo Direct de 50 minutes

Rendez-vous demain à 23:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 50 minutes dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super #SmashBrosUltimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch.



https://t.co/IVjdKg7f9S pic.twitter.com/1w3mvD9Z3q — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2021

C’est comme toujours par l’intermédiaire d’un tweet plutôt incongru que l’annonce s’est faite cette après-midi : le prochain Nintendo Direct se déroulera demain, mercredi 17 février 2021, à 23h.Celui-ci durera 50 minutes, ce qui nous promet une multitude d’annonces. Cependant, n’attendez pas trop de nouveautés sur le long terme pour autant. En effet, celui-ci va se concentrer sur deux choses : des titres déjà parus (notamment Super Smash Bros. Ultimate, on peut donc s’attendre à la révélation du quatrième personnage du Fighter Pass) et des titres à paraitre au cours du premier semestre 2021 (c’est-à-dire jusqu'au 30 juin 2021, Nintendo n'évoquant pas la notion d'année fiscale comme on l'avait supposé dans une première édition de cet article).La révélation des gros hits de fin d’année, ce sera pour une autre fois. Mais préparez-vous tout de même car Nintendo muscle parfois beaucoup son début d’année (comme ce fut le cas en 2017 par exemple).Enfin, on en profite pour remercier les leakers qui ont oublié d’annoncer ce direct. C’est peut-être grâce à cela que Nintendo s’est décidé à l'annoncer aujourd’hui pour le diffuser demain. Au fond, ils attendaient juste le moment où aucun site n'annonçait l'événement cette semaine, et on imagine très bien Furukawa en train de festoyer comme un fou dans son bureau au sujet de cette victoire sur la rumeur !PS : Oui, c’est absurde et ça n’a aucun sens, on le sait.En tout cas, toute l'équipe de PN attend avec bonheur ce nouveau Nintendo Direct : cela fait si longtemps ! Si comme nous vous êtes impatients, rejoignez-nous sur Discord pour en parler dès maintenant, faire des plans (sans engagement) sur la comète... et réagir avec nous aux annonces en direct dès 23h, demain soir !