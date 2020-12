News Codemasters

"Take-Two examine sa position par rapport à Codemasters et une nouvelle annonce sera faite le cas échéant"

"En évaluant l'offre d'EA, le conseil d'administration de Codemasters a examiné divers aspects de l'offre d'EA et considère qu’elle représente une offre supérieure pour les actionnaires de Codemasters par rapport à l'offre publique d'achat (de Take-Two)", Codemasters

"Electronic Arts et Codemasters ont l'ambition commune de diriger le genre des jeux vidéo de course. Le conseil d'administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficierait des connaissances, des ressources et de la vaste envergure mondiale d'EA, tant dans l'ensemble que dans le genre des jeux courses en particulier." Gerhard Florin

"Nous pensons qu'il y a une opportunité très intéressante à réunir Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course fascinants et innovants pour les fans".

"Notre industrie est en pleine croissance, le genre des jeux de course se développe, et ensemble, nous serons en mesure de nous positionner comme leader dans une nouvelle ère de divertissement de course."

"Nous admirons le talent créatif de Codemasters et la qualité de leurs jeux depuis de nombreuses années. En tirant pleinement parti de la technologie, de l'expertise de la plate-forme et de la portée mondiale d'EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d'offrir à une base de fans mondiale des expériences de course qui définissent mieux le secteur".

Après un final haletant hier à Abu Dhabi pour cette saison 2020 de Formule 1 bien particulière, c’est Codemasters, le studio en charge des jeux Formula One (mais aussi WRC, DiRT, Grid…) qui est désormais au cœur de l’actualité. En effet, après une première annonce de son rachat par Take-Two Interactive (pour la somme de 819,6 millions d'euros) effectuée le mois dernier, EA ajoute aujourd’hui son offre à l’édifice.En effectuant une nouvelle proposition à la hauteur de 987,4 millions d’euros (soit 1.2 milliards de dollars) à laquelle la société britannique a répondu favorablement, Electronic Arts devrait ainsi être en possession de Codemaster dès le premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022. Ceci à la condition évidente qu’aucune nouvelle offre (même si l’on doit admettre que la perspective de s'imaginer de potentiellement voire Microsoft s'intéresser au dossier n'est que plus haletante) ou réponse de Take-Two n'ait lieu.A ce sujet, selon le média Sky News, il n’est pas certain que la société rapplique. De plus, certains actionnaires de Codemasters avaient exprimé leur mécontentement à l’égard de l’opération en raison de sa combinaison de liquidités et d’actions. A cela s’ajoute que Take-Two (propriétaire de Rockstar, 2K, Private Division…) avait pour ambition d’inscrire les gammes de jeux de course de Codemasters à son label 2K Sports.Toujours au sujet de Take-Two, la firme a reconnu la modification de recommandation par Codemaster en faveur d’Electronic Arts dans son communiqué :Du côté de Codemasters, l'entreprise explique son choix par une logique monétaire notamment. Son Président ajoute quant à lui qu’une certaine ambition commune existe entre Codemasters et EA pour diriger la catégorie des jeux de course, ce qui est pourtant déjà le cas de Codemasters.Enfin, du côté d’EA, le PDG Andrew Wilson s’extasie logiquement de la situation et salue le talent créatif de Codemasters… même si l’on se poserait des questions sur la logique de ce rachat s’il venait à en dire l’inverse.Source : videogameschronicles