Animal Crossing: New Horizons passe en version 3.0.3 (+ événement du 1e mai)
La statue feuille du 25e anniversaire rejoint le catalogue de meubles Nook, et Tom Nook a glissé un ticket gratuit à l'aéroport pour le 1er mai.News
- La mise à jour 3.0.3 est disponible depuis le 29 avril sur Switch et Switch 2
- La statue feuille du 25e anniversaire est désormais achetable dans le catalogue Nook Shopping
- Un bug d'affichage dans le stockage maison et la décoration hôtel est corrigé
- L'événement du 1e Mai est actif jusqu'au 7 mai : Tom Nook offre un ticket gratuit d'escapade à l'aéroport
Nintendo vient de déployer la mise à jour 3.0.3 d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
La nouvelle est courte mais bienvenue : la statue feuille du 25e anniversaire, distribuée par courrier lors du patch 3.0.2 début avril pour fêter l'anniversaire de la série, est désormais disponible à l'achat depuis le catalogue de meubles Nook Shopping. On aurait bien sûr préféré que ce soit le cas dès la 3.0.2, mais c'est mieux tard que jamais, et ceux qui avaient raté le cadeau la verront apparaître dans leur catalogue pour la première fois.
Le prix de l'objet a également été revu avec cette mise à jour, sans que les notes de patch ne précisent le montant exact. On est toutefois allé voir dans la boutique en ligne Nook, et il vous en coûtera 25414 clochettes pour vous offrir ce nouvel objet !
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Un bug d'affichage corrigéUn problème empêchait les images de certains objets de s'afficher correctement dans le stockage de la maison ou dans le catalogue de décoration des chambres de l'hôtel. C'est désormais corrigé.
Tom Nook offre le voyage pour le 1er maiLa 3.0.3 sort pile au bon moment : l'événement du 1e mai est actif depuis le 29 avril et court jusqu'au 7 mai 2026. Si vous lancez le jeu ces jours-ci, un ticket gratuit vous attend à l'aéroport, glissé là par Tom Nook lui-même. Il suffit de parler à Morris pour l'apprendre, et de sélectionner l'option "Je veux voyager !" pour décoller vers le labyrinthe spécial de l'événement.
Rappelons que ce ticket 1e mai est bien distinct du Nook Miles Ticket habituel : il ne vous coûte pas le moindre Mile, et tombe à pic pour profiter du pont !
Et vous, ces petits changements sont-ils de nature à vous faire replonger encore une fois dans Animal Crossing ? Ou à vous y mettre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Vous ne savez pas quoi faire pour le Pont du 1e mai ? Tom Nook nous emmène en voyage : un ticket gratuit pour une escapade vous attend à l'aéroport de votre île dans Animal Crossing: New Horizons. Le coup de fil le plus cool qu'on pouvait recevoir en ouvrant ACNH !— Puissance Nintendo (@pnintendo) April 30, 2026
Source : Nintendo Support
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