News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - La mise à jour d'hiver arrive le 19 novembre ! (Nintendo Switch) 17/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Thanksgiving : le jour du partage (26 novembre)

Noël : Le jour des cadeaux (24 décembre)

De nouveaux articles dans la boutique Miles Nook

Agrandir l'espace arrangement

Transfert des données de sauvegarde en approche !

Prochaine mise à jour : fin janvier 2021

Nintendo l'avait promis : il y aura une nouvelle mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons bientôt, pour préparer les Fêtes de fin d'année. Et Nintendo vient d'annoncer que cette mise à jour serait disponible dès le 19 novembre 2020. Que contient-elle ? On vous explique tout !C'est en vidéo que Nintendo nous propose de découvrir le contenu de cette mise à jour très attendue de toute la communauté Animal Crossing: New Horizons :Dans cette vidéo, Nintendo indique quels sont les événements et autres nouveautés que nous pourrons retrouver dans le jeu, une fois la mise à jour installée. découvrons-en le contenu ci-dessous !Premier événement : le Jour du partage, qui aura lieu le 26 novembre 2020. Ce sera jour de fête sur la palce du village avec la visite de Dindou, cuistot pro de renommée internationale, qui aura besoin de vos ingrédients pour concocter de bons petits plats, peut-on voir dans la vidéo.C'est donc le moment de faire le plein de citrouilles, le légume de saison, en vue de cette fête pas comme les autres, qui aura donc lieu le 26 novembre prochain.Le 24 décembre, votre ile recevra la visite de Rodolphe, le renne aux naseaux noirs. Ce sera la journée idéale pour être sympa avec vos voisins et leur offrir des cadeaux !Vous vous ennuyez un peu avec les produits de la boutique de miles de Tom Nook ? Nous aussi, mais avec la nouvelle mise à jour, de nouveaux articles pourront être échangés.Quelques milliers de miles pourront ainsi ENFIN être utilisés dans le jeu, pour acquérir :- Mimiques sans micmacs (2700 miles)- 6 coiffures qui décoiffent (1800 miles)Parmi les nouvelles mimiques à votre actif, vous pourrez : vous asseoir, dire au revoir, prendre une photo avec votre Nook phone, sentir, faire un mouvement de gymnastique, prendre une pose de yoga, manifester votre enthousiasme, dire "et voilà" ou "ta-daaa" !Maintenant que vous avez construit la maison de vos rêves, les occasions de rendre visite à Tom Nook sont rares. Avec la mise à jour, vous allez pouvoir agrandir l'espace rangement : il va ainsi pouvoir passer, tenez-vous bien, à 2400 emplacements disponibles !!!Et dernière annonce et non des moindres : le transfert de données de sauvegarde sera disponible le 19 novembre 2020 lui aussi !Nintendo nous donne rendez-vous à la fin du mois de janvier pour la prochaine mise à jour gratuite ! On a deux mois pour s'y préparer, et déjà pas mal de choses à penser dès la mise à jour disponible, car la vidéo proposée par Nintendo nous montre un très grand nombre d'items décoratifs disponibles pour que Noël dans Animal Crossing: New Horizons soit la plus étincelante des fêtes !D'ici là, ne manquez pas la lecture de tous nos guides du jeu Animal Crossing: New Horizons . Il y a déjà fort à faire en attendant la mise à jour du 19 novembre prochain sur son île !