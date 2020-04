News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Tout savoir sur les fleurs dans Animal Crossing: New Horizons

Comment obtenir tous les types de fleurs ?

Comment créer des fleurs hybrides ?

Créer des hybrides sera le seul moyen d'obtenir toutes les fleurs du jeu, et il ne sera pas si difficile d'en obtenir. En revanche, notez bien que leur création est en partie aléatoire, donc même si vous respectez toutes les étapes que nous allons vous décrire, il faudra surtout s'armer de patience. C'est aussi ça le jardinage, après tout.





Pour créer des hybrides, il existe deux règles pour optimiser leur création :

- toujours planter les fleurs en diagonale, c'est à dire laisser une case vide entre deux plants, à gauche et à droite, mais aussi au dessus et en dessous. La raison est toute simple, c'est dans cette case vide que pourra se développer votre hybride.

- Arroser quotidiennement vos fleurs. (oui on se répète, mais c'est très important).

Il est aussi possible d'en obtenir en plantant deux fleurs côte à côte comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Gardez donc bien à l'esprit qu'il y a une part d'aléatoire dans tout ça.

Quelles fleurs hybrides peut-on créer ?

Voici la liste des combinaisons découvertes à ce jour car on imagine que Nintendo s'amusera très certainement à en ajouter de nouvelles au fil des mises à jours.

Les Anémones

Il existe trois couleurs de base : blanche, rouge et orange et trois hybrides :

- Anémone Rose : Anémone Rouge + Orange

- Anémone Bleue : Anémone Blanche + Blanche ou Blanche + Jaune

- Anémone Violette : Anémone Bleue + Rose ou Bleue + Bleue

Les Chrysanthèmes

Il existe trois couleurs de base : blanche, rouge et jaune et deux hybrides :

- Chrysanthème Rose : Rouge + Blanche

- Chrysanthème Violette : Blanche + Blanche



Il existerait des chrysanthèmes vertes, qui vous demanderaient de croiser deux violettes mais nous n'avons pas réussi à en obtenir à ce jour, il pourrait donc s'agir d'une fausse rumeur. Si vous en avez obtenu, on compte sur vous pour nous tenir au courant dans les commentaires.

Les Cosmos

Il existe trois couleurs de base : blanche, rouge et jaune et trois hybrides :

- Cosmos Rose : Blanche + Blanche

- Cosmos Noire : Rouge + Rouge

- Cosmos Orange : Rouge + Jaune



Il serait possible d'obtenir des Cosmos noires en combinant deux hybrides oranges, mais cela n'a encore rien donné de notre côté. S'agissant en plus d'une méthode plus compliquée que de se servir des fleurs de base, à vous de voir.

Les Jacinthes

Ici aussi, trois couleurs de base : blanche, rouge et jaune mais quatre hybrides possibles :

- Jacinthes Rose : Rouge + Blanche

- Jacinthe Orange : Rouge + Jaune

- Jacinthe Bleue : Blanche + Blanche

- Jacinthe Violette : Bleue + Bleue

Les Lys

- Lys Rose : Blanc + Rouge

- Lys Noir : Rouge + Rouge

- Lys Orange : Rouge + Jaune

Les Pensées

- Pensée Bleue : Blanche + Blanche

- Pensée Orange : Rouge + Jaune

- Pensée Violette : Rouge + Rouge

Les Roses

- Rose Rose : Rouge + Blanche

- Rose Bleue : Orange + Orange

- Rose Violette : Blanche + Blanche

- Rose Orange : Rouge + Jaune

- Rose Noire : Rouge + Rouge

Les Tulipes :

- Tulipe Noire : Rouge + Rouge

- Tulipe Orange : Rouge + Jaune

- Tulipe Rose : Rouge + Blanche

HYBRIDES #ACNH: J'ai travaillé pour vous créer ce tableau qui répertorie toutes les hybrides faisables. Le tableau est fiable à 100%, je n'ai pas encore mis les mélanges qui sont à confirmer. Vous pouvez le partager à tout le monde avec grand plaisir ! #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/AF2K9F6afO —@munhacnh March 31, 2020

