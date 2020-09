News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons passe en version 1.5.0

Halloween sera l'événement que les joueurs d'Animal Crossing vont célébrer durant tout le mois d'octobre, avec la publication ce 30 septembre de la mise à jour Halloween d'Animal Crossing: New Horizons . Cette mise à jour va en effet nous permettre de vivre Halloween comme jamais, grâce à plusieurs nouveautés maintenant disponibles gratuitement dans le jeu. A vos mises à jour, et bonne lecture !La mise à jour d'Halloween du jeu Animal Crossing: New Horizons fait passer le jeu à la version 1.5.0. En développement, on peut donc parler d'une mise à jour majeure, et quand on voit le contenu de la MAJ dans les notes de version diffusées sur le site de Nintendo UK , on comprend que ce qui nous attend est plutôt sympathique !Nintendo explique en effet dans ses patch notes que nous aurons outre des ajustements destinés à améliorer l'expérience de jeu, plusieurs nouveautés :- Un nouvel événement saisonnier, Halloween, a été ajouté- Une nouvelle plante peut être cultivée : les citrouilles, et des recettes de bricolage exploitant cet item ont été ajoutées à la déjà longue liste de recettes disponibles dans le jeu- Nouvelle fonctionnalité associé à la visite d'iles en rêve : on va pouvoir choisir parmi des iles qu'on a déjà visitées précédemment, et on pourra aussi mettre en favori une ile pour laquelle on a eu un vrai coup de coeur pour pouvoir y retourner- Dans la liste des produits du catalogue Nook Shopping, on pourra désormais masquer ce qui n'est pas disponible à la vente en appuyant sur Y.Nintendo va également mettre à jour, d'ici peu, l'application NookLink sur smartphone. Il nous faudra ensuite attendre le mois de novembre pour une nouvelle mise à jour d'ACNH, à moins qu'un bug nous contraigne à réaliser une nouvelle update en urgence.Voici une petite vidéo qui nous présente certaines nouveautés de cette mise à jour, à retrouver sur la chaine Nintendad La bande-annonce diffusée la semaine dernière nous avait permis de comprendre qu'Halloween se déroulait en deux temps : une phase préparatoire, durant tout le mois d'octobre, et une phase festive, le 31 octobre au soir !La préparation consiste à acheter des friandises, à préparer le meilleur déguisement pour la soirée, à fabriquer des items grâce aux recettes de bricolage, souvent à base de citrouille.La fête commencera le 31 octobre à 17h : tout le monde se retrouvera sur la place centrale de l'ile, décorée spécialement pour l'occasion, et qui accueillera aussi Jacqu'O pour la soirée. En lui donnant des bonbons et des sucettes, il nous remettra des cadeaux en échange. Nintendo nous conseille aussi de ne pas oublier de donner des friandises à nos voisins, pour ne pas hériter d'un sort en retour faute d'avoir de quoi les rassasier en sucre ! Enfin, de nouvelles expressions seront ajoutées, pour exprimer la peur ! Sympa, non ?Nous allons, comme vous, prendre le temps d'explorer le contenu de cette mise à jour. Nul doute qu'un petit guide sur la culture des citrouilles s'imposera naturellement à nous d'ici peu, mais nous vous partageons déjà cette infographie de Muhn qui nous permet de savoir quels sont les items à fabriquer :