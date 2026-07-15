Animal Crossing: New Horizons : des motifs Splatoon Raiders gratuits à récupérer
Pour accompagner l'arrivée de Splatoon Raiders le 23 juillet, Nintendo distribue deux motifs personnalisés gratuits sur son île officielle, et les amiibo Splatoon débloquent des objets collab dans le jeu.News
- Nintendo distribue deux motifs personnalisés gratuits sur le thème de Splatoon Raiders dans Animal Crossing: New Horizons.
- Il s'agit d'un débardeur calmar et d'un éventail Alevin, à récupérer via l'île officielle Ninten ou la vitrine des Sœurs Doigts de fée.
- Les codes des motifs et l'adresse de rêve sont fournis ci-dessous, un abonnement Nintendo Switch Online étant nécessaire.
- Les amiibo Splatoon permettent aussi de commander des objets collab via Nook Shopping.
L'été bat son plein, et Nintendo en profite pour gâter les habitants d'Animal Crossing: New Horizons. À l'approche de la sortie de Splatoon Raiders, prévue le 23 juillet sur Switch 2, la firme distribue deux motifs personnalisés gratuits aux couleurs de son aventure encrée. Comme pour les récents motifs Nintendo Music ou les pulls moches festifs, il suffit de quelques codes pour en profiter.
Deux motifs pour l'étéAu programme, deux créations idéales pour affronter la chaleur : un débardeur orné d'un calmar et un éventail à l'effigie d'Alevin, le petit Salmonoïde. On peut les récupérer de deux façons : en se rendant sur l'île officielle Ninten via une adresse de rêve, en dormant dans son lit et en indiquant l'adresse à Serena, ou directement depuis la vitrine des motifs personnalisés, à la boutique des Sœurs Doigts de fée.
Voici les identifiants à renseigner :
- Adresse de rêve : DA-6382-1459-4417
- ID créateur : MA-6818-1746-6029
- Code du débardeur de Calamar : MO-5MR7-BQM4-891L
- Code de l'Éventail : MO-RF23-CBM7-CWJN
Des bonus avec les amiibo SplatoonCe n'est pas tout. En scannant n'importe quel amiibo de la série Splatoon dans Animal Crossing: New Horizons, on débloque toute une série d'objets collab à commander depuis le catalogue Nook Shopping. Scanner ces amiibo permet aussi de recevoir la visite de deux personnages amateurs de cosplay sur son île. On pourra ainsi donner un petit air d'Inkopolis à son coin de paradis, en attendant de plonger dans Splatoon Raiders.
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