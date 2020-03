News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Créez votre petit paradis ! (Nintendo Switch) 14/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouveau Spot TV Japonais #AnimalCrossingNewHorizons qui montre une fois plus des images de Gameplay, Les Villageois peuvent désormais avoir un couvre-chef ! pic.twitter.com/JYbfKqZcFl — Animal Crossing New Horizons (@ACNewHorizonsFR) March 13, 2020

C'est via une nouvelle bande annonce que Nintendo vous présente les possibilités de créations extérieures dans le prochain épisode d'Animal Crossing.Que vous rêviez de créer un ring de catch, un mini parc d'attractions ou une bibliothèque à ciel ouvert, il semblerait que la seule limite que vous rencontrerez sera celle de votre imagination ;Au Japon, on s'attarde davantage sur les activités proposées sur l'île et les interactions avec les villageois :Entre crafting, chasse aux insectes, jardinage et fête avec les villageois, ce spot japonais nous promet de mener une vie chargée sur notre île paradisiaque.