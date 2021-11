Animal Crossing : New Horizons aura son Nook Friday fin novembre 2021

Si vous commencez à vous délectez des nombreux ajouts de la dernière mise à jour gratuite d'importance pour Animal Crossing: New Horizons ou que vous avez craqué pour le DLC payant vous permettant de retrouver l'univers du Happy Home Designer 3DS sur Switch, vous avez probablement relancé la spéculation sur la vente des navets et autres produits afin de vous payer les différentes nouveautés.





Ne vous mettez pas sur la paille trop vite car un possible bon plan vient d'être débusqué par nos enquêteurs Animal Crossing avec une opération Nook qui devrait grandement vous faciliter la tâche. A compter du 26 novembre 2021 et jusqu'au 30 novembre 2021, un équivalent Black Friday sera organisé par Timmy et Tommy Nook. Durant cette période, les frères réduiront de 30 % le prix de tous les articles de leur magasin. Si vous êtes économes d'ici là, vous allez pouvoir investir vos milliers de clochettes dans des achats d'envergure pour booster la décoration de votre île durant cette période.