News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

C'est une mise à jour mineure qui est apparue sur les serveurs de Nintendo ce matin pour Animal Crossing: New Horizons. Cette version 1.4.1 met un terme à la multiplication des arbres à fragments d'étoile notamment (en sachant qu'on pouvait hacker le jeu pour disposer de bien d'autres "fruits" dans ses arbres !), et propose aussi quelques résolutions de bugs plus classiques.Durant le week-end, nous avons évoqué l'existence d'un hack mis au jour par les visites d'iles par le biais de codes oniriques qui nous permettent de visiter des iles en rêve. Si vous n'avez pas encore profité de cette nouvelle fonctionnalité, ne manquez pas notre guide avec une sélection des iles les plus sympas du moment , d'ailleurs.Ce hack consiste à utiliser un éditeur externe pour remplacer les sacs de clochettes, qui eux sont bien légitimes dans les-dits "arbres à clochettes", par d'autres items du jeu comme des fossiles ou des fragments d'étoile. La fonction, purement esthétique, a rapidement conquis bon nombre d'internautes, jusqu'à ce que la situation devienne un peu trop virale aux yeux de tous pour que cela dure : il faut dire que les uns se faisaient payer pour permettre aux autres d'avoir l'esthétique arbre à fragments d'étoile.Aussi esthétique soit-il, le changement n'est désormais plus possible : Nintendo a dans le cadre de sa mise à jour fait en sorte que l'arbre à clochettes ne soit plus qu'un arbre à clochettes.Voici les notes de version intégrales :- Règle un problème où des arbres pouvaient grandir et contenir des choses autres que les fruits normaux, etc. (ndlr : notez la présence du "etc" qui nous dit tout sans rien dire !)- Règle un problème où le sol brillant disparait quand on revient sur son île après un rêve, avec des clochettes enterrées qui apparaissent à cet emplacement, à la place du trou brillant.- Règle un problème où la pelle du joueur brasse de l'air quand on essaie de frapper un rocher situé à un endroit précis.Vous pouvez consulter ces notes de version en anglais