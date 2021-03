News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Heureusement qu'il y avait Animal Crossing !

Partage de jeu, de console, de sauvegarde : la grosse angoisse

Tutoriel : le transfert de données Animal Crossing: New Horizons entre deux Nintendo Switch 20/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un jeu inoubliable à une époque unique

Nous sommes vraiment reconnaissants qu'Animal Crossing: New Horizons ait été plébiscité par tant de joueurs en Europe. Animal Crossing est une franchise populaire de longue date en Europe, et sa croissance continue est le fruit de l'amour que porte nos fans à cette série unique.

Animal Crossing: New Horizons est sorti le 20 mars 2020, quelques jours seulement après le début, en France, du premier confinement. Pour les possesseurs de Switch, ACNH a été un excellent remède contre l'ennui et la morosité, dans un contexte sanitaire très anxiogène en raison duquel on se disait que s'exiler sur une ile déserte serait certainement une très bonne solution.Un an après, on prend conscience de tout ce qu'il s'est passé dans le monde, entre le temps ralenti des confinements aux jours plus heureux de l'été qui a suivi, puis le retour à des jours plus tristes et plus longs lors du second confinement et du couvre-feu. Mais chaque jour, depuis un an, une petite parenthèse nous attend quelque part sur une ile virtuelle, grâce à Animal Crossing: New Horizons !Dans l'équipe de Puissance Nintendo, plusieurs joueurs continuent à jouer plus ou moins régulièrement. Vous avez les obsédés des Miles Nook comme votre serviteur ou Boris, vous avez les irréguliers comme RYoGA, et vous avez les moins impliqués mais néanmoins curieux comme Taran. Chacun vit sa propre expérience d'Animal Crossing: New Horizons, et on vous propose de venir nous raconter sur Discord comment vous pratiquez le jeu, de votre côté.Êtes-vous aussi assidu qu'au début ? Avez-vous entrepris une grande transformation de votre ile ? Exploitez-vous l'une des nombreuses fonctionnalités du jeu, qu'il s'agisse de Remod'Iles ou des motifs personnalisés qui font l'objet d'un réel engouement dans le jeu avec, nous indiquait Nintendo cette semaine, pas moins de 12 millions de motifs partagés sur l'application (réservée aux abonnés Nintendo Switch Online).Pour Nintendo, l'année 2020 aurait été toute autre s'il n'y avait pas eu Animal Crossing: New Horizons. Et d'ailleurs, pour les joueurs, l'année 2020 aurait certainement aussi été bien différente. Rapidement, on a compris que "quelque chose se passait" avec le jeu, ce qui n'a pas été sans rappeler la sortie, en 2016, d'un certain Pokémon GO. Tout le monde ne s'est plus mis à parler que de cela, et on a vu fleurir des sites Internet proposant par exemple de mettre en relation des joueurs bénéficiant d'un excellent prix de vente des navets Plus globalement, les sites Internet proposant des Guides ont tous connu de forts pics de trafic, les joueurs étant intéressés par la perspective de cultiver des fleurs hybride , de terminer facilement les différents événements du jeu (êtes-vous prêt pour la Fête des Oeufs , d'ailleurs ?), ou tout simplement de savoir quelles étaient les espèces de poissons et d'insectes à attraper dans le mois. On vous renvoie nous aussi vers notre Guide complet si vous avez besoin d'approfondir certains aspects concernant Animal Crossing, d'ailleurs.Mais s'il y a bien un sujet qui, on le sent, a beaucoup inquiété les joueurs, c'est tout l'aspect sauvegarde. Dès la sortie du jeu, on prend conscience que ça va être compliqué, puisque la sauvegarde est limitée à la console sur laquelle elle se trouve. Seul un transfert total de console permet de basculer sa partie d'une machine à l'autre.Conscient du problème, Nintendo réagit assez vite, et propose à l'été 2020 une mise à jour qui permet de sauvegarder automatiquement sa partie . Cela ne suffit toutefois pas encore, car beaucoup de joueurs partagent une ile sur une console, et se rendent compte à l'usage que ce n'est pas très pratique : une seconde console arrive dans de nombreux foyers, et se pose alors la question de savoir comment transférer son ile , et comment transférer un joueur vers une nouvelle console On a pu voir dans vos questions sous notre vidéo YouTube expliquant le fonctionnement du logiciel de Transfert d'île que c'était un vrai sujet pour bon nombre de vos lecteurs, et on a essayé de vous aider en sollicitant parfois même l'aide du service clients de Nintendo pour répondre aux questions les plus complexes.Au 31 décembre 2020, Nintendo a vendu 31,18 millions d'exemplaires d'Animal Crossing: New Horizons. Le jeu s'est en quelques mois hissé à la seconde place du classement général des ventes de jeux Switch, devant Smash Bros à 22,85 millions, et derrière Mario Kart 8 Deluxe qui garde une petite longueur d'avance à 33,41 millions d'exemplaires.Animal Crossing: New Horizons sera certainement un des produits culturels qui restera dans la mémoire collective dans les décennies à venir, quand on se rappellera ce que faisaient les gens durant le temps libre impliqué par le confinement aux périodes les plus restrictives, aux soirées à la maison en période de couvre-feu ou de précautions supplémentaires.En Europe, le jeu s'est très bien vendu : 7 millions d'exemplaires, ce n'est pas rien, et Stephan Bole, le président de Nintendo of Europe, pense que la carrière du jeu n'est pas encore terminée :Alors que nous soufflons aujourd'hui la première bougie d'Animal Crossing: New Horizons, Nintendo a lancé une nouvelle mise à jour qui vient préparer les prochaines semaines de jeu. Pâques approche, et avec lui la Fête des Oeufs qui sera peut-être légèrement adaptée par Nintendo pour pallier les critiques émises l'année dernière, tandis que les premiers jours du printemps viennent ramener un peu de vie autour des fleurs et des environnements de notre île.Rappelons par ailleurs que Nintendo et Sanrio ont signé un partenariat qui va nous permettre d'acheter des cartes NFC Sanrio d'ici la fin du mois, et ainsi voir arriver parmi nos habitants des personnages de l'univers Sanrio (Hello Kitty par exemple), ou des items et vêtements là encore issus de ces univers. Quelques semaines après l'incursion de Super Mario Bros dans ACNH, ces petites nouveautés sont bienvenues pour relancer l'intérêt des joueurs dans un jeu qui demande quelques minutes tous les jours.N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour nous indiquer, en commentaire, si vous jouez toujours à Animal Crossing et ce que vous faites sur votre île, vous pouvez aussi venir retrouver la communauté autour du jeu sur notre Discord