News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le choc de la baisse de la banque Nook reproduit les efforts des autorités financières autour du monde de réduire les effets du coronavirus en coupant les taux et en réduisant les coûts des emprunts à long-terme à travers d'importants programmes de rachats de dettes.

On n'aurait jamais cru cela possible : le Financial Times, un des quotidiens économiques les plus réputés au monde, a choisi de consacrer quelques colonnes de sa Une à Animal Crossing: New Horizons, après que Nintendo a décidé de réduire le taux d'intérêt du compte épargne de la Banque Nook de 0,5 à 0,05%, une décision dont les joueurs ont été informés par courrier la semaine dernière.C'est NintendoLife qui s'est montré très observateur et a repéré cet article pas comme les autres, écrit par Leo Lexis et Robin Wigglesworth, journalistes du FT.L'article explique que les joueurs se sont émus de la décision prise par la banque Nook de fortement réduire les taux d'intérêt dans le jeu. Pour les journalistes, Nintendo reproduit le schéma en cours dans le monde réel, avec les banques centrales qui baissent toujours plus les taux d'intérêt ;Le parallèle entre le vrai monde et le jeu vidéo s'arrête là, même si un analyste de la Société Générale, Albert Edwards, a indiqué au FT que logiquement, la prochaine étape de la banque Nook sera de libérer des liquidités, "il est donc essentiel que les joueurs restent près de leur imprimante car elle pourrait bien se mettre à cracher des billets", a-t-il plaisanté.On a trouvé cet article intelligemment écrit, plein d'humour dans une période où on n'a pas forcément toujours envie de rire de tout. Plus sérieusement, Nintendo aurait, explique l'article, décidé de réduire les taux d'intérêt de façon aussi massive en raison de tricheurs qui faisaient avancer l'horloge de leur console pour recevoir les intérêts plus vite que la musique, sur plusieurs dizaines d'années. Cela s'apparente plus au bug qu'autre chose, mais c'est une des mille incompréhensions qu'on a dans le jeu, qui rend la triche plutôt facile et parfois un peu tentante, ce si n'est que notre fortune en navets peut pourrir si on n'y prend pas garde.Source : The Financial Times via NintendoLife