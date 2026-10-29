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Animal Crossing : deux motifs Zelda pour les 40 ans de la saga
Un t-shirt Triforce et un parapluie Korogu débarquent sur l'île officielle de Nintendo dans Animal Crossing: New Horizons. Voici les codes pour les récupérer.News
Résumé de cette actualité en deux points :
The Legend of Zelda fête ses 40 ans et aujourd'hui un peu plus que le reste de cette année 2026. Pour l'occasion, Nintendo fait déborder la fête jusque sur nos îles Animal Crossing en mettant en ligne deux nouveaux designs personnalisés aux couleurs d'Hyrule et aux tons bien automnaux.
Après les t-shirts Nintendo Music du printemps, l'île officielle de Nintendo change donc de garde-robe pour l'automne. On les a récupérés sur notre Switch et on vous confirme qu'on a la classe absolue, une fois équipé de ces deux nouveaux motifs.
La visite en rêve vaut aussi le détour pour la maison de Nina, qu'elle a décorée avec les meubles Zelda du jeu. Pour rappel, il suffit de scanner un seul amiibo de la série Zelda pour débloquer tout le mobilier et les vêtements de la collaboration dans le catalogue de Tom Nook. Ce scan permet aussi d'inviter Tulin ou Mineru sur son île.
Voilà de quoi patienter avec style jusqu'au 5 novembre, date de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, qui nous a d'ailleurs fait une belle impression. Aujourd'hui, certains d'entre vous allez recevoir votre Nintendo Switch Edition Collector 40e anniversaire Zelda, une superbe édition qui s'accompagne d'une manette classique Pro 2 aux couleurs de la saga qui sera du plus bel effet dans votre salon !
Allez-vous plutôt arborer la Triforce ou vous abriter sous le parapluie Korogu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Japon
- Deux designs Zelda sont disponibles dans Animal Crossing: New Horizons : un t-shirt Triforce et un parapluie Korogu.
- Vous pouvez les récupérer via un code en utilisant la borne dispo dans le Nook Phone ou dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée, ou en visitant Ninten'Island en rêve.
The Legend of Zelda fête ses 40 ans et aujourd'hui un peu plus que le reste de cette année 2026. Pour l'occasion, Nintendo fait déborder la fête jusque sur nos îles Animal Crossing en mettant en ligne deux nouveaux designs personnalisés aux couleurs d'Hyrule et aux tons bien automnaux.
Après les t-shirts Nintendo Music du printemps, l'île officielle de Nintendo change donc de garde-robe pour l'automne. On les a récupérés sur notre Switch et on vous confirme qu'on a la classe absolue, une fois équipé de ces deux nouveaux motifs.
Un t-shirt Triforce et un parapluie KoroguLe premier motif est un t-shirt à manches courtes vert, frappé d'une grande Triforce dorée. Le second est un parapluie camouflage beige, parsemé de feuilles d'automne et de petites têtes de Korogu, avec un pan vert foncé qui rappelle les forêts de la saga.
- T-shirt Triforce : MO-BJY7-XKPP-C724
- Parapluie Korogu : MO-9FRX-HMW1-WXS6
- ID de la créatrice : MA-6818-1746-6029
Comment récupérer ces motifs ?On a deux options. La plus directe consiste à se rendre à la borne des Sœurs Doigts de Fée et à saisir les codes dans la vitrine « Mes créations ». Sinon, on peut aller faire un tour sur Ninten'Island en rêve : il suffit de se coucher dans son lit et de donner l'adresse de rêve DA-6382-1459-4417.
La visite en rêve vaut aussi le détour pour la maison de Nina, qu'elle a décorée avec les meubles Zelda du jeu. Pour rappel, il suffit de scanner un seul amiibo de la série Zelda pour débloquer tout le mobilier et les vêtements de la collaboration dans le catalogue de Tom Nook. Ce scan permet aussi d'inviter Tulin ou Mineru sur son île.
Voilà de quoi patienter avec style jusqu'au 5 novembre, date de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, qui nous a d'ailleurs fait une belle impression. Aujourd'hui, certains d'entre vous allez recevoir votre Nintendo Switch Edition Collector 40e anniversaire Zelda, une superbe édition qui s'accompagne d'une manette classique Pro 2 aux couleurs de la saga qui sera du plus bel effet dans votre salon !
Allez-vous plutôt arborer la Triforce ou vous abriter sous le parapluie Korogu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Japon
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