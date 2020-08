Cinemassacre Channel Update 2020 08/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le principe du jeu reste de la parodie, avec des graphisme rétro et une difficulté élevée (et oui, vous devez en baver pour pouvoir jurer comme l'animateur).





Si l'on se réfère aux informations données, voici ce que nous devrions voir au sein de cette compilation :



L'intello du jeu vidéo en colère a été aspiré dans Game Land ! C'est à vous de le guider à travers trois mondes de jeu rétro terribles et traîtres ! Les aventures du Nerd du jeu vidéo en colère : Remassturd et Angry Video Game Nerd II : Reassimilated se réunissent pour l'expérience nerd ultime ! C'est la façon définitive de jouer à la série... et plus encore !

Cette collection de luxe vous présente toutes les étapes des deux célèbres jeux de plateforme d'action, remixés et rééquilibrés, ainsi qu'un tout nouveau chapitre final, jamais vu auparavant, qui vous permettra de vivre l'expérience ultime de Nerd Rage

Visuels améliorés !Découvrez la laideur 8-bit d'une toute nouvelle manière !

Moteur de jeu mis à jour !Et par mise à jour, nous entendons "Reconstruire le premier jeu à partir de zéro dans le moteur supérieur du second jeu". Faites-nous confiance, ça va mieux.

Amélioration de la conception des niveaux et des options de difficulté !Les deux jeux sont tristement célèbres pour leur difficulté, mais les difficultés normales et faciles sont assorties de vies infinies, alors essayez autant de fois que nécessaire pour relever le défi. La conception des niveaux a été améliorée afin de trouver le juste milieu entre le difficile et le facile.Ou peut-être avez-vous aimé les vies limitées et la surutilisation ridicule des blocs de mort instantanée dans la version originale ? Nous avons ce qu'il vous faut. Il vous suffit de sélectionner "Old School" ou plus dans le menu de difficulté et vous maudirez le nom des développeurs en un rien de temps.

Améliorations de la qualité de vie !Une reproduction plus rapide (lorsque vous mourrez, ce qui sera souvent le cas, vous sortirez tout simplement du grille-pain et vous pourrez reprendre votre journée, comme la nature l'avait prévu !), de multiples emplacements de sauvegarde, des options d'accessibilité et bien plus encore signifient que tout le monde peut relever le défi.

Des surprises !Peut-être n'avez-vous jamais joué à l'un de ces jeux, peut-être êtes-vous nouveau dans la suite, ou peut-être avez-vous passé des années à réaliser le record du monde de vitesse dans les deux cas, mais quelle que soit votre expérience de la série, de nombreuses surprises vous attendent !Un nouveau chapitre, qui complète l'histoire !"Attendez, le jeu avait une histoire", vous demandez-vous ? A laquelle nous répondons : ...En quelque sorte ! Mais il y en a encore plus maintenant ! Terminer les deux jeux pour débloquer le final épique ! Une bonne lettre d'intentions à destination des joueurs un peu refroidis par l'allure du premier titre ou par les difficultés de deux jeux, cette compilation nous promettant un gameplay plus accessible. Une bonne lettre d'intentions à destination des joueurs un peu refroidis par l'allure du premier titre ou par les difficultés de deux jeux, cette compilation nous promettant un gameplay plus accessible.



Les amateurs apprécient depuis de nombreuses années l’émission humoristique proposée par James Rolfe : The Angry Video Game Nerd. Seul ou en présence de certaines célébrités, l'animateur prend en main d'anciens titres NES en grande majorité et ponctue ses difficultés par de nombreux jurons. Un principe qui a été transposé sous forme de deux jeu vidéo, le premier étant arrivé en 2013 sur Wii U notamment alors que le second est resté collé au PC.En 2019, le développeur FreakZone Games a annoncé l'arrivée d'une compilation des deux titres (avec quelques ajouts) sur différents supports, dont la Nintendo Switch. Le temps est passé mais il semble bien que le projet va enfin se concrétiser très bientôt puisqu'on nous annonce l'arrivée du jeu courant septembre 2020, une édition physique restant prévue pour une date ultérieure inconnue, l'information ayant été apportée par James Rolfe en personne au sein d'une vidéo de Cinemassacre.