News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Dans une quinzaine de jours, rendez-vous avec le jeu de plate-forme de ce premier trimestre : le portage de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, dont vous avez pu découvrir notre preview sur Puissance Nintendo il y a peu. Portage d'un jeu sorti sur Wii U, on s'interroge sur les évolutions apportées au moteur du jeu pour le rendre plus fluide, plus beau, plus agréable.Nintendo Everything a compilé quelques informations intéressantes, avec une première remarque : SM3DW et Bowser's Fury ne jouent pas, en termes de frame rate et de résolution, dans la même catégorie :- Super Mario 3D World : 1080p en docké à 60 fps, 720p/60fps en portable- Bowser's Fury : 720p en mode docké à 60 fps, 720p/30fps en portableIl est très intéressant de constater que Bowser's Fury à un framerate deux fois plus important en mode docké par rapport au mode nomade, tandis que le framerate reste le même pour le jeu principal.On avait déjà pu évoquer le fait que le jeu était plus rapide sur Switch qu'il ne l'était sur Wii U, notamment dans cette news , de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est loin d'être anodin.Après nos impressions, il nous tarde de pouvoir vous parler à nouveau, d'ici le 12 février, de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, la nouvelle aventure que Nintendo nous offre dans ce portage continue de nous émerveiller alors qu'on conquiert, les uns après les autres, les Astres félins !Source : Nintendo Everything