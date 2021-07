News Among us (Switch)

Mise à jour

Actualité d'origine

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT!



Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT!



Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021

Sur son site internet, Nintendo a indiqué que cela ne concernait que le public américain. En Europe nous auront droit sur la même période à Two Point Hospital. Au Japon, c'est un phénomène assez récurrent (d'ailleurs le jeu à l'essai au Japon est un jeu de puzzle exclusif à l'archipel) mais il cela n'était encore jamais arrivé entre les antennes européennes et américaines de Nintendo.Disponible gratuitement sur mobile, inclus dans le Xbox Game Pass et offert durant une semaine il y a un moment de cela sur l’Epic Games Store, c’est au tour de Nintendo d’offrir Among Us pour une durée d’une semaine, à partir de demain et jusqu’au 27 juillet à minuit.A la fin de cette semaine, Among Us recevra une remise de -30% sur l’eShop. Notez d’ailleurs que vous pourrez également créer des salons pouvant accueillir jusqu’à 15 joueurs depuis le 15 juin dernier.A lire aussi : Des éditions collectors signée Just For Games pour Among Us Durant cette semaine, quelques parties sur le jeu devraient logiquement s’organiser sur notre serveur Discord . On vous invite donc à nous envoyer un petit message sur le canal #among-us si vous voulez en être, avant de vous proposer de nouvelles SessionsPN sur le jeu à la rentrée.Source : NintendoLife