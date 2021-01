Par Guillaume

Guillaume Publié le 01/02/2021

à 18h40



Pour se rendre compte du succès de la Nintendo Switch qui ne se dément pas d'année en année depuis la sortie de la console en 2017 nous pouvons compter sur les rapports réguliers que publie Nintendo, mais quid du comparatif avec les autres consoles ?



C'est grâce à Amazon.fr que nous pouvons aujourd'hui avoir le classement des jeux qui se sont le plus vendu sur le site marchand en 2020. Ce rapport nous permet de constater que Nintendo et sa Nintendo Switch ont largement dominé les ventes de jeux vidéo sur le site en 2020. Sur le Top 20 des jeux les plus vendus... 14 sont des jeux Nintendo Switch. La console hybride trust même les 9 premières place du classement.



Voici le classement global :

1 : Animal Crossing : New Horizons

2 : Mario Kart 8 Deluxe

3 : Super Mario 3D All-Stars

4 : 51 Worldwide Games

5 : Minecraft (Switch)

6 : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

7 : Ring Fit Adventure

8 : Luigi's Mansion 3

9 : New Super Mario Bros. U Deluxe

10 : The Last of Us Part II

11 : The Legend of Zelda : Breath of the Wild

12 : Super Mario Odyssey

13 : Cyberpunk 2077 (PS4)

14 : Super Mario Party

15 : Assassin's Creed Valhalla Édition limitée (PS4)

16 : Grand Theft Auto V Édition Premium (PS4)

17 : Super Smash Bros. Ultimate

18 : Pokémon Épée

19 : Final Fantasy VII Remake

20 : Ghost of Tsushima



Sans surprise on peut constater qu'Animal Crossing : New Horizons domine le classement, suivi du "Very Long Seller" Mario Kart 8 Deluxe puis d'une surprise, Super Mario 3D All-Stars car il n'est finalement "qu'une" compilation, à peine remasterisée, de jeux précédemment sortis sur Nintendo 64, Gamecube et Wii.



Source : jeuxvideo.com