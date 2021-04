News Alex Kidd in Miracle World DX (Switch)

Alex Kidd in Miracle World DX - Exclusive Official Release Date Trailer 04/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alex Kidd in Miracle World DX sortira le 24 juin 2021 sur Nintendo Switch, et on en connait plus d'un dans l'équipe qui ne tient plus en place depuis cette annonce.On attendait sa date de sortie avec impatience mais cette fois, on sait : la sortie d'Alex Kidd in Miracle World DX est calée au 24 juin 2021. Cela méritait bien une petite bande-annonce pour nous révéler cela :Parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, Merge Games annonce la sortie d'une Edition Signature à 55 € environ (55 $ aux Etats-Unis) qui permettra de retrouver avec le jeu une foule de petites attentions de la part de l'éditeur :- Le jeu en version "région free"- Un CD de la bande originale du jeu- Un manuel d'instructions- Un porte-clé Alex Kidd in Miracle World DX- Le médaillon d'Alex Kidd et un sac d'argent en feutrine- Des cartes Jankenpon- 3 pin's Alex Kidd émaillés- Un certificat d'authenticité numéroté et signé des développeurs- Un livret d'illustrations conceptuelles- Le tout dans un boitier collector avec un artwork alternatifEn France, c'est l'éditeur Just for Games qui distribuera le jeu en version physique, un jeu dont la sortie est donc prévue, rappelons-le, le 24 juin prochain.