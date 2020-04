News Nintendo

Comment dissocier son compte Paypal de son compte Nintendo ?

Comment configurer la validation à deux facteurs de son compte Nintendo ?

You can help secure your Nintendo Account by enabling 2-Step Verification.



For more details, visit: https://t.co/kqxbp8TobD pic.twitter.com/hZ1PnFWZQw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 9, 2020

Tout est parti d'échanges sur le réseau social Resetera : plusieurs détenteurs de comptes Nintendo auraient constaté des activités suspectes avec leur compte, avec des connexions depuis la Russie notamment.Ce matin, le site Frandroid publiait une actualité sur un problème d'accès au compte Paypal des joueurs. Il est vrai qu'une fois le compte Nintendo lié avec Paypal, il est possible d'acheter des jeux ou des DLC comme de la monnaie virtuelle pour Fortnite, comme l'indique l'article.Cela peut s'avérer problématique si la sécurité de votre compte est compromise, et on ne peut pas exclure un problème avec le Nintendo Network qui permettrait à des pirates de se connecter aux comptes d'utilisateurs, sans que l'on sache encore trop comment cela peut se produire.Il y a toutefois une façon assez radicale de prévenir tout problème : cela s'appelle l'authentification à deux facteurs, qui va non seulement nécessiter de renseigner son mot de passe, mais aussi vous demander un code d'authentification généré par l'application Authenticator de Google. Nous vous recommandons de mettre en place cette double-vérification dès maintenant.Il est nécessaire de passer par l'interface web pour procéder à ce changement. Connectez-vous au site accounts.nintendo.com Cliquez ensuite sur "Menu de shopping" : vous pourrez passer en revue votre carte bancaire enregistrée, et l'association Paypal si elle a été réalisée dans le passé. Si vous n'utilisez pas vraiment Paypal ou que vous avez été victime de piratage, vous pouvez ici envisager de dissocier les deux comptes.Mais il nous semble important de vous recommander d'activer la validation en deux étapes sur votre compte Nintendo, voici comment faire...Il est nécessaire de passer par l'interface web pour procéder à ce changement. Connectez-vous au site accounts.nintendo.com Une fois connecté, cliquez sur "Paramètres de connexion et de sécurité". Vous constaterez à la fin des paramètres une section appelée "Validation en deux étapes". Par défaut, cette fonction est désactivée.Cliquez sur le bouton "Changer". Nintendo va vous demander de valider votre adresse email pour vous faire parvenir un code que vous saisirez sur l'écran suivant :Le code d'authentification vous est donc envoyé par email, vous devez le reprendre ici et cliquer sur "Envoyer". Cela permet à Nintendo de valider que c'est bien vous pour vous donner accès au système d'authentification à deux facteurs, via l'application Authenticator de Google :En scannant ce QR Code depuis Authenticator, sur votre smartphone, vous créez une entrée Nintendo qui vous permettra, lorsque vous vous connecterez à Nintendo depuis un nouvel appareil, de valider qu'il s'agit bien de vous.Source : Eurogamer