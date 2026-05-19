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Alarmo: le réveil musical de Nintendo Fait l'actu depuis sept. 2024
News Alarmo: le réveil musical de Nintendo

Alarmo se réveille : Nintendo déploie la mise à jour 4.0.0

Première mise à jour firmware de 2026 pour le réveil de Nintendo, avec un nouveau mode de sélection aléatoire parmi les favoris et une refonte de la navigation entre scènes.

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Résumé de cette actualité en 3 points :
  • La mise à jour Ver 4.0.0 d'Alarmo est disponible depuis le 19 mai 2026, une première depuis octobre dernier.
  • Elle apporte une nouvelle fonction "Sélection aléatoire depuis les favoris" et modifie l'ordre de navigation pour choisir ses scènes d'alarme.
  • Des corrections de bugs et une amélioration de la stabilité complètent la mise à jour.

Si vous possédez le réveil musical de Nintendo, pensez à le mettre à jour : la version 4.0.0 est disponible depuis ce 19 mai 2026.

Ce qui change avec la version 4.0.0

Deux évolutions au menu, en plus du traditionnel lot de corrections. La première porte sur la navigation : la méthode de sélection des scènes d'alarme est désormais réorganisée. On commence par choisir le titre (Mario Odyssey, Zelda, Splatoon...), puis on sélectionne la scène dans ce titre. L'ordre est inversé par rapport à ce qu'on connaissait, et ça devrait rendre la recherche d'une scène précise nettement plus rapide.

La seconde nouveauté est plus quotidienne : une fonction baptisée "Sélection aléatoire depuis les favoris" fait son apparition. Si on a plusieurs scènes marquées en favoris, Alarmo en pioche une différente chaque matin. Plus besoin de changer manuellement sa scène pour varier les plaisirs au réveil.

Comment faire la mise à jour d'Alarmo

La procédure reste la même que pour les versions précédentes : on appuie sur le bouton Confirmer pour ouvrir le Menu, on tourne le cadran jusqu'à l'écran "Ajouter des alarmes", on appuie à nouveau sur Confirmer, et on suit les instructions affichées.

C'est la première mise à jour système d'Alarmo depuis la Ver 3.1.0 déployée en octobre 2025, soit sept mois sans changement de firmware. Le réveil continue de recevoir de nouveaux thèmes en parallèle (Super Mario Bros. Wonder avait été ajouté récemment), et on espère que de nouvelles licences seront annoncées prochainement pour compléter l'offre déjà disponible.

À lire aussi : Notre premier avis sur Alarmo

Source : Nintendo Support
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