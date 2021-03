News Best Day Ever (Switch)

Best Day Ever : un jeu narratif avec des éléments de gestion

Emma Nadjeur : Manager dans l'entreprise d'agroalimentaire BisKot, Emma fournit un travail de qualité et ne compte pas ses heures. Cependant, elle subit régulièrement des remarques sexistes de certains de ses pairs et ne le supporte plus.



Jordan Neal : Jordan est un joueur clé de l'équipe de basketball de l'université de Waters. Celle-ci s'est qualifiée au grand tournoi des universités, une chance unique pour les membres de l'équipe. Son compagnon juge que c'est l'occasion rêvée pour Jordan d'enfin le présenter à ses coéquipiers.



Jenny : Étudiante dans la prestigieuse université de Waters, Jenny a toujours été bonne élève. Pourtant, à quelques semaines de ses partiels, elle ne réussit plus à se concentrer sur ses révisions et angoisse à l'idée de se rendre en cours.



Paul Hitik : Paul est l'un des 5 candidats à l'élection de la mairie de Waters. Il a conscience que sa ville est le lieu de nombreuses injustices et entend défendre sa candidature pour changer les choses à grande échelle.

BEST DAY EVER - Trailer (FR) 25/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 25/03/2021





Game Kingdom : un party-game royal !

Galerie images 25/03/2021



En cette période plein d’incertitudes, c’est bon de se rappeler que notre pays compte en son sein une multitudes de studios de jeux vidéo capables de produire des jeux de tout calibre, sur tous les supports.Hier avait lieu l’AG French Direct 2e édition : une sorte de Nintendo Direct consacrés aux futures productions vidéoludiques de nos studios français.Parmi ces studios se trouve ReRolled Studio, un studio lyonnais qui a annoncé l’arrivée de deux jeux, notamment sur Nintendo Switch !Le premier jeu à arriver sur Switch sera Best Day Ever : un jeu narratif avec de forts éléments de gestion.Le jeu a la particularité de nous faire suivre les aventures de 4 personnages qui ne semblent rien avoir en commun. Notre mission sera de les accompagner dans leur quotidien, leur faire surmonter leurs difficultés pour qu'ils vivent "la plus belle des journées".Voici une présentation des personnages du jeu :Derrière Best Day Ever, ReRolled Studio ne cache pas son intention de transmettre ses valeurs aux joueurs avec des thèmes abordés qui, derrière le fun d'un jeu, semblent être sérieux.Voici le trailer du jeu :Best Day Ever arrivera sur Nintendo Switch et PC le 7 mai prochain !Le 2e jeu à venir sur Nintendo Switch est Game Kingdom. Le jeu est disponible depuis un moment sur mobiles et arrivera sur Nintendo Switch en fin d'année.Il s'agit d'un party game où jusqu'à 4 joueurs s'affrontent dans une série de mini-jeux pour déterminer qui sera désigné le Roi de la Fête !La version Switch proposera, par rapport au jeu mobile, des mini-jeux exclusifs ainsi qu'un mode Aventure comprenant une centaine de défis à réaliser.PN ayant une relation toute particulière avec la région lyonnaise, nous surveillerons ces jeux avec une attention particulière !