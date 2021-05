Depuis 2016, les rencontres Rennaises ADDON permettent d’échanger sur des problématiques techniques et concrètes afin de mettre en relation les professionnels du jeu vidéo entre eux et développer ainsi les compétences (tout en tissant un réseau de connaissances pouvant être utile pour la suite). Une excellente initiative donc que nous saluons et relayons.







Cette année 2021, Atlangames & 3 Hit Combo les coproducteurs de ces rencontres, ont préféré organiser, pour cause d’organisation compatible avec les protocoles sanitaires du moment, une cinquième édition 100% numérique en ligne sur la plateforme b2match qui comprend l'accès à 3 flux vidéos en ligne : conférences, workshops et les sessions "Meet Our Speakers", ainsi qu'un axe B2B renforcé, le tout dans un format le plus conviviale possible.



Ce n’est ni un salon, ni un événement de prospection commerciale : les créateur·trices se retrouvent pour partager leurs compétences techniques et expériences.

Les rencontres se dérouleront du mardi 25 mai au jeudi 27 mai 2021 et promettent déjà sur le papier du joli monde.





On notera ainsi la présence d’Eric Chahi (Les Voyageurs du temps, Another World, Heart of Darkness, From Dust), tout juste distingué Chevalier de l’ordre national du Mérite et ayant reçu un Pégase d’honneur en mars dernier pour l’ensemble de sa carrière. Nous noterons également Emeric Thoa (directeur créatif sur le jeu Furi, mais à la carrière déjà longue chez Ubisoft auparavant), Bastien Lerivray (VFX Artist chez Eidos Montreal), Henri-Pierre Pellegrin aka H-Pi (compositeur de musique de jeu vidéo depuis 2003) et Muriel Tramis (célèbre créatrice notamment au sein de Cocktel Vision, une des pionnières du milieu).





Les femmes sont d’ailleurs bien représentées lors de ces rencontres avec Isabelle Prevost (Ubisoft), Gwendolyn Garan ( indépendante & internationale : Game UX Designer, Game UX Researcher (GUR) et 2D Artist pour le jeu vidéo, qui veut promouvoir l'accessibilité des joueurs en situation de handicap et milite pour leur professionnalisation), pour améliorer l'accessibilité des jeux vidéo et provoquer un changement sociétal sur les représentations.".







D’autres personnalités seront présentes pour évoquer avec passion leur métier et nous notons un temps particulier autour de Star Renegades, qui sera un des jeux mis à l’honneur.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur la page dédiée et sur la billetterie

Vous pouvez consulter le programme ici