News Adam’s Venture: Origins (Switch)

Adam's Venture: Origins | Nintendo Switch Announcement 29/04/2020

Avec ses faux-airs de Uncharted aux premiers abords, Adam’s Venture: Origins lorgne pourtant plus du côté de l’exploration que de l’action. Le jeu promet un mix entre énigmes, exploration en 3D et plateformes au grappin. Le tout devrait être accompagné d’un scénario riche mêlant aventures et faits historiques. Pas de doute, Indiana Jones est passé par là.Dans Adam’s Venture: Origins, vous pourrez incarner... Adam Venture (on ne l’avait pas vu venir celle-là), un explorateur des années 20 s’étant mis en tête de découvrir le secret du jardin d’Eden. Le jeu ne semble pas connaître de traitement particulier pour son arrivée sur Switch en revanche, et devrait donc proposer une aventure bouclable en moins de six heures. On vous en avait parlé un peu longuement lors de son annonce. Le titre a vu son développement retardé en raison du COVID-19 et a du essuyer un premier retard, mais devrait finalement être disponible en téléchargement sur l’eShop dès le 29 mai, et normalement, si les choses vont bien également en version physique. Sur l’eShop, le jeu sera proposé au tarif de 39.99€.