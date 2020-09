Une bonne cuvée variée cette semaine sur l'eShop

Même si tous les regards (et les attentes au niveau de votre boite aux lettres) convergent vers la sortie de la compilation Super Mario 3D All-Star, il ne faut pas oublier de jeter un coup d'oeil sur l'eShop cette semaine, car il y a de quoi faire.



Super Mario 3D All-Stars - Launch Trailer - Nintendo Switch 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Outre la vague de promotions, qui vous permettra notamment d'aller récupérer un Monster Hunter Générations Ultimate version Switch à 15,99 €, soit un très bon prix pour ce portage amélioré de la version 3DS, pour célébrer la double annonce Monster Hunter en 2021, présentée hier dans le mini-Direct, il faut jeter un coup d'oeil aux nouveautés. Et il y a quelques titres qui se démarquent.





Mini Motor Racing X



Un regard du côté du test de notre camarade Fred vous convaincra qu'il a beaucoup apprécié ce titre. Pour son lancement, voici une nouvelle vidéo de gameplay et de sa bande-annonce de lancement, le jeu étant lancé à 19,99 €.



Mini Motor Racing X - Launch Trailer - Nintendo Switch 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Mini Motor Racing X Nintendo Switch Gameplay 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Georifters



Autre titre disponible, Georifters vous propose un gameplay assurément orienté multijoueur. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce jeu , voici une nouvelle vidéo pour vous rendre compte de son potentiel. Comptez 31,90 € (pour une fois le tarif est plus cher sur l'eShop européen que celui américain, où le titre est lancé à 29,99 $).



Georifters Nintendo Switch Gameplay 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

WWE 2K Battlegrounds : le catch cartoon

C'est son look qui est cartoon mais le titre propose cependant un gameplay tout à fait sérieux. 39,99 € pour ce titre qui va peut-être nous permettre enfin d'avoir un titre de catch qui tienne vraiment la route sur notre console.





WWE 2K Battlegrounds - Launch Trailer - Nintendo Switch 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



WWE 2K Battlegrounds (Switch) First 20 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nevaeh





Pas mal de réflexion, et un gameplay qui joue à fond sur les ombres et la lumière. En l'absence de lumière, votre force physique diminue légèrement. Par contre, là où il y a de la lumière, le mana et la force sont restaurés, et les monstres qui se cachent dans l'obscurité apparaissent. Lorsqu'il y a de la lumière, des pièges noirs apparaissent. Au contraire, en l'absence de lumière, des pièges blancs apparaissent. A vous d'allumer les ampoules et d'activer les dispositifs au bon moment pour faire tomber les monstres et les divers boss que vous rencontrerez sur votre chemin. Mais la reine de la nuit qui gardait la Tour ne vous facilitera pas la tâche. Il est en promotion pour son lancement, à 9,59 € au lieu de 11,99 € jusqu'au 7 octobre 2020. Edité par CFK, ce jeu d'aventure action avec une pointe de RPG. Avec sa bonne intention, une jeune fille voulant ramener la lumière dans sa ville se rend dans une Tour qui produit la lumière, par le biais d'un papillon rayonnant. Mauvaise idée, ramener le papillon dans la ville ne fait que plonger la ville dans une obscurité complète. En voulant corriger son erreur et ramener le papillon dans la Tour, elle s'aperçoit désormais que son chemin est rempli de pièges mortels et de monstres tapis dans l'obscurité. A vous de parvenir à remettre en place la lumière, accompagné par le papillon.Pas mal de réflexion, et un gameplay qui joue à fond sur les ombres et la lumière.A vous d'allumer les ampoules et d'activer les dispositifs au bon moment pour faire tomber les monstres et les divers boss que vous rencontrerez sur votre chemin. Mais la reine de la nuit qui gardait la Tour ne vous facilitera pas la tâche.

Nevaeh (Switch) First 17 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Coup de tonnerre chez Ubisoft : Michel Ancel raccroche

On ne s'y attendait pas car il avait encore deux gros bébé en cours de développement, mais Michel Ancel, le papa de Rayman (il a également participé à la naissance des fameux Lapins Crétins), a décidé de stopper ses activités dans le jeu vidéo pour se consacrer à un projet de protection de la nature qui lui tient à cœur. Il a annoncé cette nouvelle via son compte Instagram.

Après plus de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur les jeux vidéo et de me concentrer pleinement sur ma deuxième passion : la faune sauvage. Mon nouveau projet s'inscrit dans le monde réel et consiste à ouvrir un sanctuaire de la faune sauvage dédié à l'éducation, les amoureux de la nature et... les animaux sauvages.

Dans un communiqué de presse, Ubisoft a salué le travail de ce collaborateur de longue date et a tenu à rassurer sur la poursuite du travail de développement de The Wild (en projet depuis 2014) et de Beyond Good and Evil 2.



Michel est à l’origine de quelques-unes des plus belles franchises d’Ubisoft et de l’industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent. Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu’il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle. Des propos confirmés par l'intéressé :



Pas de soucis, depuis plusieurs mois maintenant, les équipes sont autonomes et les projets vont super bien. Dans un communiqué de presse, Ubisoft a salué le travail de ce collaborateur de longue date et a tenu à rassurer sur la poursuite du travail de développement de The Wild (en projet depuis 2014) et de Beyond Good and Evil 2.Des propos confirmés par l'intéressé :

On salue grandement ce créatif qui a su apporter sa touche vraiment personnelle à l'industrie du jeu vidéo, une touche française qui a fait le tour du monde. On espère que les équipes de The Wild et de BGE 2 vont pouvoir enfin achever son travail, en proposant des titres vraiment marquants. Nous sommes triste de le voir quitter ce milieu mais pour un engagement aussi noble, nous lui souhaitons grand succès dans sa nouvelle aventure.





Son départ en revanche marque un peu plus l'année noire pour Ubisoft après ses scandales internes. Le départ de ce créatif d'envergure ne va pas aider le studio et on souhaite bien du courage à toutes les équipes d'Ubisoft pour redresser la barre, régler les problèmes internes pour repartir vers des cieux créatifs et apaisés.





La voix de Roger Carel s'est éteinte

Même si nous sortons quelque peu des sentiers des jeux vidéos, on salue la mémoire d'un grand comédien dont la voix à bercé notre jeunesse dans de nombreux films Disney, adaptation de bande-dessinée et l'univers Star Wars. Roger Carel s'est éteint à l'âge de 93 ans, le 11 septembre 2020, mais la nouvelle n'a été révélée qu'aujourd'hui en fin de journée, pour laisser ses proches entamer leur deuil dans le calme et enterrer ce grand homme du doublage dans la plus stricte intimité.





Roger Carel, c'est Winnie L'ourson, Coco Lapin, Porcinet, Alf, Kermitt la grenouille, la voix d'Astérix et la voix de C-3PO notamment.





C'est une grande tristesse et une grande part de notre enfance qui s'envole, un homme charmant et discret que j'ai eu le plaisir de croiser une fois, car nous vivions dans la même ville à une époque. Au revoir l'artiste et merci !