News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Sujet de rumeurs persistantes pendant les longs mois de 2020, il n'est pas peu dire que Super Mario 3D All-Stars a finalement été annoncé au pied levé... Le Nintendo Direct consacré au 35e anniversaire de Mario ayant été diffusé 15 jours avant sa sortie, la compilation est désormais l'objet des attentions quotidiennes de la firme de Kyoto.C'est d'ailleurs sur Twitter que Nintendo Japan a voulu rafraîchir la memoire des joueurs de l'opus Nintendo 64 en rappelant à leur souvenir le grand Pingouin et sa diabolique course givrée. Un peu comme pour Super Mario Sunshine , cette madeleine sera visiblement très fidèle à l'originale puisque les polygones de Super Mario 64 semblent bien avoir été cryogenisés en 1996 pour briller à nouveau - mais pour une durée limitée - sur les écrans des Switch d'aujourd'hui.Super Mario 3D All-Stars, qui comprendra aussi les portages de Super Mario Sunshine (NGC) et Super Mario Galaxy (Wii), sera disponible entre le 18 septembre 2020 et la fin mars 2021 et devrait notamment s'octroyer quelques places bien au frais sous les sapins cet hiver...Source : Twitter via GoNintendo