Jouez avec des Mii célèbres dans Miitopia

Comment importer des Mii célèbres déjà créés ?

Miitopia releases tommorow, so here's an updated list of the miis I've made so far, along with the access code. Go ham! pic.twitter.com/riXX9GEmhX — AmazingArtistYellow (@AAnimatorYellow) May 20, 2021

Tous les Mii célèbres pour votre Wii U et votre Nintendo 3DS

Personnages de Nintendo

Personnages de Star Wars

Personnages de Comic et de dessins animés

Stars de cinéma et de la télévision

Rock et Pop Stars

Politiciens, figures historiques et divers

L'article original de cette actualité a été écrit à une époque où on ne se doutait pas que les Mii survivraient à plusieurs générations de consoles : en 2021, sur Nintendo Switch, le jeu Miitopia a ramené les Mii sur le devant de la scène, avec à la clé l'envie d'importer de nouveaux Mii célèbres dans son jeu.Il existe trois moyens de disposer de Mii ressemblant à des personnalités fictives ou réelles dans votre version de Miitopia. La première, c'est de les créer vous-même, et on vous avouera qu'il faut quand même voir un certain sens de l'esthétique pour y parvenir. Alors comme nous, vous préférerez les deux options suivantes...La première consiste à compter sur la chance, en regardant la sélection de Mii "populaires" parmi lesquels le jeu vous proposera de choisir si vous cliquez sur "Recevoir" au moment où on vous propose de choisir un visage. Cela vous épargnera la création complète d'un Mii, et vous pourrez regarder toute une collection de Mii déjà prêts.La seconde solution consiste à chercher une personnalité précise sur le Net. On vous a sacrément aidé avec les Mii célèbres ci-dessous même s'il ne sera pas facile de les importer sur Nintendo Switch (on va étudier le sujet pour voir si un petit tutoriel ne serait pas bienvenu car on sent que la recherche de Mii célèbres a repris du poil de la bête depuis la sortie de Miitopia !).Sur Twitter, de nombreux joueurs partagent leur créations, à l'instar de @ AAnimatorYellow qui nous propose ses créations en utilisant le code d'accès 1BKRJBG. Ce code vous permettra de récupérer les Mii de personnages virtuels : Robin, Corrin, Link, Zelda, Sheik, Samus, Bayonetta, Marie (Isabelle en anglais), Toon Link, Lit, Palutena, Marth, Roy, Ike, Chrom, Robin, Lucina, pour ne citer que ceux-là.Vous pouvez bien entendu chercher un Mii en particulier sur le site dédié au partage de personnages Mii : miicharacters.com . Ce site organise des milliers de Mii en fonction de catégories comme stars, movies, music, history... Inutile de dire que vous y trouverez très certainement votre bonheur !Vous venez de recevoir votre Wii U, et vous trouvez que votre Mii se sent seul? Préparez-vous à en avoir à foison, grâce à une longue liste de Miis célèbres que nous présente le site Nintendo Gamer Vous avez toujours rêver de jouer avec Bowser, Chuck Norris ou encore Betty Boop? Vous trouverez surement plusieurs Miis qui vous plairont dans la liste qui suit!Si vous ne savez pas comment marchent les QR codes, voici une petite explication de leur utilisation :1) Cliquez sur l'éditeur Mii depuis le menu principal de la Wii U2) Sélectionnez "QR Code et images" sur l'écran du GamePad3) Tapotez sur "Lire un QR Code"4) Alignez la caméra du GamePad sur le QR Code désiré, il faudra pour ça utiliser l'écran de la télévision pour vous guider5) Voyez enfin la libération du pauvre Mii qui était bloqué dans son QR Code, et vous n'aurez plus qu'à le sauvegarder, pour pouvoir l'utiliser!Remarque : il est également possible d'obtenir ces Miis sur votre 3DS, la démarche à suivre étant exactement la même!Et enfin, voici la liste des 89 QR Codes :Article initialement rédigé par MustaphaPN, repris en 2021 par Xavier.Source : Nintendo Gamer