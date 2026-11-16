News Shigeru Miyamoto
74 ans : Joyeux anniversaire à M. Miyamoto !
Shigeru Miyamoto souffle aujourd'hui ses 74 bougies. Entre le premier Pikmin Day et une distinction historique au Japon, l'automne du papa de Mario est bien rempli !News
Ce lundi 16 novembre, Shigeru Miyamoto fête ses 74 ans. Et quelle meilleure occasion pour dire merci au créateur de Mario, de Link, de Donkey Kong et des Pikmin ? Joyeux anniversaire à vous, M. Miyamoto !
Ces dernières semaines ont été riches en émotions pour notre créateur préféré. Le 31 octobre dernier, on le retrouvait, tout sourire, dans un Nintendo Direct surprise pour annoncer que le 1er novembre deviendrait le Pikmin Day, un événement commémoratif qui rejoint le MAR10 Day et le Pokémon Day qui se déroulent quant à eux plus tôt dans l'année.
soudain problème de santé l'absence de son directeur aux questions-réponses qui suivait la conférence des résultats semestriels, tout en se voulant rassurant sur un retour rapide. On croise les doigts pour qu'il souffle ses bougies en pleine forme, en famille !
Quel automne pour Shigeru Miyamoto : il est aussi devenu le premier créateur de jeux vidéo distingué par l'Ordre de la Culture, la plus haute récompense culturelle du Japon. Un événement auquel il n'avait même pas pu participer, sans doute à cause de son état de santé au début du mois.
The Legend of Zelda : Ocarina of Time dont le remake sur Nintendo Switch 2 nous replonge à Hyrule, presque 30 ans après l'original qu'il avait lui-même alors produit. De quoi rappeler à quel point son héritage reste vivant et plus actuel que jamais.
Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite un excellent anniversaire, M. Miyamoto, dans l'espoir que vous continuiez à nous faire rêver encore très longtemps ! Joignez-vous à nous pour souhaiter vos voeux d'anniversaire au papa de Mario : venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Ces dernières semaines ont été riches en émotions pour notre créateur préféré. Le 31 octobre dernier, on le retrouvait, tout sourire, dans un Nintendo Direct surprise pour annoncer que le 1er novembre deviendrait le Pikmin Day, un événement commémoratif qui rejoint le MAR10 Day et le Pokémon Day qui se déroulent quant à eux plus tôt dans l'année.
soudain problème de santé l'absence de son directeur aux questions-réponses qui suivait la conférence des résultats semestriels, tout en se voulant rassurant sur un retour rapide. On croise les doigts pour qu'il souffle ses bougies en pleine forme, en famille !
Quel automne pour Shigeru Miyamoto : il est aussi devenu le premier créateur de jeux vidéo distingué par l'Ordre de la Culture, la plus haute récompense culturelle du Japon. Un événement auquel il n'avait même pas pu participer, sans doute à cause de son état de santé au début du mois.
The Legend of Zelda : Ocarina of Time dont le remake sur Nintendo Switch 2 nous replonge à Hyrule, presque 30 ans après l'original qu'il avait lui-même alors produit. De quoi rappeler à quel point son héritage reste vivant et plus actuel que jamais.
Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite un excellent anniversaire, M. Miyamoto, dans l'espoir que vous continuiez à nous faire rêver encore très longtemps ! Joignez-vous à nous pour souhaiter vos voeux d'anniversaire au papa de Mario : venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
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