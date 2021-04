News New Pokémon Snap (Switch)

Guide JP New Pokémon Snap 04/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

【公式】『New ポケモンスナップ』TVCM 伝説との遭遇篇 04/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

【公式】『New ポケモンスナップ』TVCM それぞれのスナップ篇 04/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap sort le 30 avril prochain sur Nintendo Switch. Une belle journée en perspective pour les fans de Pokémon qui ont hâte de partir en safari à la découverte de Pokémon à photographier dans des situations différentes.Si on insiste beaucoup sur le fait que The Pokémon Company nous offre 6 minutes de gameplay, c'est parce que les occasions de voir le jeu en action ont encore été assez rares pour le moment, et la mise en ligne d'un guide, certes en japonais pour le moment, de la Région de Lentil, c'est toujours ça de pris !Voici cette vidéo :Au même moment, de nouvelles publicités japonaises du jeu ont été publiées sur YouTube par The Pokémon Company, on vous les propose ci-dessous également :Source : NintendoSoup