News 51 Worldwide Games (Switch)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - UK commercial 06/06/2020

Parallèlement au lancement de 51 Worldwide Games, Nintendo a mis le jeu à jour, le faisant passer en version 1.1.1. Mais cette mise à jour est en fait double car elle était accompagnée d’un correctif 1.1.0 distinct qui concernent certaines fonctionnalités en ligne.Voici la patch-note complète :En ligneEn vous connectant à Internet, vous avez maintenant deux options: jouer avec des amis ou jouer avec n'importe qui.Vous pouvez désormais utiliser la fonction de chat vocal dans l'application vocale Nintendo Switch Online.Les figurines des joueurs du monde entier seront affichés sur le Guide Globe, et vous pouvez voir certains détails les concernant comme leurs jeux recommandés et leurs records récents.GénéralCorrection d'un problème qui se produisait lors de la lecture de Riichi Mahjong en mode local ou en ligne. Ce problème a provoqué la fermeture du logiciel si un joueur sélectionnait «Pon» et un autre joueur sélectionnait «Chi», selon celui qui était sélectionné en premier.Correction d'un problème qui se produisait lors de la lecture de Riichi Mahjong dans Jouer avec n'importe qui. Si un joueur a terminé une main Double Twin Runs, ce problème a donné la priorité à la main Sevens Pairs.Correction d'un problème qui se produisait lors de la lecture de Shogi ou Mini Shogi dans Play with Anyone. Après avoir sélectionné «Non» en réponse à «Promouvoir?» rapide, ce problème empêchait le jeu de progresser si le joueur suivant ne prenait aucune mesure dans le temps imparti.Correction d'un problème qui bloquait le jeu si certaines étapes étaient effectuées dans le tutoriel "Apprendre un jeu!" Du Shogi.Correction d'un problème qui bloquait le jeu si certaines étapes étaient effectuées lors du jeu de Riichi Mahjong ou de Nine Men's Morris en jeu avec n'importe qui.Correction de plusieurs autres problèmes pour une expérience de jeu plus agréable.On profite de cette news pour vous rappeler qu’une version gratuite du titre est disponible, intitulé 51 Worldwide Games Pocket Edition dont on vous a parlé dans cet article Et pour finir, on vous partage la publicité anglaise du jeu, capturée par nos confrères de Nintendo Everything