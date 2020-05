News 51 Worldwide Games (Switch)

51 Worldwide Games - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 18/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a publié un tout nouveau trailer aujourd'hui, détaillant encore davantage les jeux et les fonctionnalités du titre. La dernière partie de la vidéo, une fois le listing des jeux passés, s'attardent sur les fonctions multijoueur, et les petits à côté du titre, comme ses vidéos d'explications ou encore ses anecdotes sur tel ou tel jeuxAvec ce nouveau trailer, on doit bien avouer que le titre nous fait de l'oeil. Ses mini-jeux bonus (par rapport à la mouture DS) nous rappellent en plus l'époque de la Wii, avec son tir au pigeon tout droit sorti de Wii Play ou son bowling rappelant fortement Wii Sports. Il n'en faut pas plus pour réveiller notre fibre nostalgique.