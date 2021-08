News Shin Megami Tensei V (Switch)

Après un silence de plusieurs années, Atlus semble vouloir faire comprendre que sa prochaine production arrive et qu'elle se pare des plus beaux atours pour notre plus grande joie.





Ainsi, le studio nous gratifie aujourd'hui d'une salve d'images nous permettant de profiter de l'esthétique tantôt macabre tantôt flashy du premier Shin Megami Tensei développé pour une console HD (et oui, Persona 5, Catherine et Tokyo Mirage Session ne comptent pas)































































Autant dire que l'attente devient interminable pour pouvoir poser les mains sur le titre et surtout profiter d'une direction artistique qui promet un univers aussi unique que magnifique.