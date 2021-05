News Sonic (saga)

Sonic Colors: Rise of the Wisps

Pour accompagner la sortie de Sonic Colors: Ultimate en septembre prochain, SEGA prolongera également l’aventure du hérisson bleu au-delà de votre console.Le studio en a en effet profité pour annoncer Sonic Colors: Rise of the Wisps, une série animée qui sera scindée en deux parties. Notons également que le doubleur de Sonic Roger Craig Smith prêtera à nouveau sa voix au hérisson bleu ! Une nouvelle qui risque d’en satisfaire plus d’un.Durant cette présentation, on a appris que Sonic Team, à qui l’on doit les épisodes très controversés Sonic Generations et Sonic Forces, est derrière une nouvelle production mettant en scène le hérisson bleu.En plus de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, SEGA sortira une autre production estampillée Sonic sur l’événement. Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game de son nom, sera disponible sur toutes les plateformes dès le 22 juin prochain.Les précommandes du jeu viennent tout juste d’ouvrir et celui-ci vous proposera de jouer à 18 épreuves olympiques diverses et variées.SEGA a annoncé que sa célèbre mascotte trentenaire, en plus de recevoir divers titres durant l’année à venir, s’invitera également dans les autres publications de SEGA.La première à laquelle Sonic s’est invité n’est autre que Two Point Hospital. Dès le 22 juillet, vous pourrez donc construire (gratuitement) votre hôpital en y insérant divers éléments de décors et de personnalisation tirés de la série Sonic. De plus, le hérisson bleu devrait s’inviter dans d’autres jeux estampillés SEGA au cours de l’année.En plus de faire un pas en avant côté jeux vidéo, SEGA ne s’arrête pas là et de nombreuses collaborations sous licence seront de la partie. L’éditeur nippon annonce collaborer avec plusieurs partenaires divers pour différents partenariats.A lire aussi : Sonic Origins : une compilation spéciale pour le 30e anniversaire du hérisson bleu Sont déjà annoncés le set de jouets Giant Eggman Robot avec JAKKS Pacific Inc, une encyclopédie sur l’univers Sonic signée Dark Horse, une BD de 80 pages d’IDW ou encore des pièces de monnaie commémoratives en or et argent avec APMEX. Bref, SEGA met les petits plats dans les grands !