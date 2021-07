News Nintendo Switch Online

3 nouveaux jeux NES sur NSO : Claymates, Jelly Boy et Bombuzal

Super Mario Bros. 3 SP disponible sur le NSO NES

Régulièrement, Nintendo ajoute de nouveaux jeux à son service de jeu sur émulateur officiel, via Nintendo Switch Online. Cette semaine, trois jeux Super Nintendo ont été ajoutés par Nintendo : Claymates, Jelly Boy et Bombuzal. Dans le même temps, un édition Spéciale de Super Mario Bros. 3 a été ajoutée au catalogue NES.Dans Claymates, vous incarnez Clayton, le fils du Professeur Putty, qui a inventé un sérum magique capable de transformer n'importe quelle créature en pâte à modeler. Grâce à votre capacité à vous transformer en cinq animaux différents, vous pourrez courir, sauter, voler, nager et même grimper à travers tous les obstacles se dressant sur votre passage.Jelly Boy est une nouveauté pour le public américain, puisque le jeu n'était paru qu'en Europe à sa sortie originale, en 1995. Dans ce jeu, vous incarnez Jelly Boy, une bougie qui a reçu la vie un jour d'orage. Votre mission : sortir de l'usine à bougies, en résolvant des énigmes et en vainquant les nombreux ennemis qui se dresseront sur votre route.Quant à Bombuzal, c'est un jeu détonant dans lequel vous devez déclencher des explosions tout en vous assurant de rester en sécurité au moment de la détonation. Tenez compte du temps disponible pour compléter le niveau, de l'ampleur des explosions que vous suscitez... Voilà de quoi rendre votre chemin vers la victoire moins facile !Ces trois jeux sont maintenant disponibles dans le catalogue Nintendo Switch Online depuis ce 28 juillet 2021.Le catalogue de jeux NES s'enrichit d'une version Spéciale d'un jeu disponible de longue date : Super Mario Bros. 3. Cela vous permettra de commencer directement depuis le monde 8, avec des power-ups sur le thème de 8 avec 8 costumes différents pour Super Mario.Une idée amusante et un moyen sympa de repartir à l'assaut du monde 8 pour ceux qui n'avaient pas eu le courage ou le temps, jusqu'ici, de refaire tout le jeu pour arriver jusqu'à la fin.Source : NintendoLife