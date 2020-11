News 2URVIVE (Switch)

2URVIVE - NINTENDO SWITCH 11/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

05/11/2020

Le trailer d’annonce est apparu hier sur la chaine YouTube du studio, 2URVIVE s’annonce pour une sortie sur Nintendo Switch. Il s'agit de ce fait d'un nouveau cap pour le studio basé à St Cyr l'Ecole qui n’avait jusqu’alors jamais développé sur une console Nintendo.2URVIVE, c’est l’histoire d’un monde dévasté par une terrible épidémie. Dans ce titre, l'objectif est de survivre face à des hordes de zombies qui tenteront de vous tuer quoi qu’il en coûte. Dans le jeu, il vous faudra faire face à des vagues toujours plus ardues et intenses dans lesquelles les infectés qui pullulent en permanence mettront tout en œuvre pour vous éliminer.Les dernières actualités Nintendo :Pour faire face, vous aurez accès à une sélection d’armes (fusils à pompe, lance-flamme, lance-roquette…) que vous pourrez échanger entre les différentes phases en en achetant de nouvelles grâce à l’argent amassé durant le combat, aussi utilisable pour racheter des munitions et des tourelles défensives pour mieux vous préparer aux assauts suivants.Heureusement, comme avec chaque jeu du genre, la difficulté s’intensifie au fur et à mesure de la partie et vous verrez se succéder plusieurs types d’ennemis, plus redoutables les uns que les autres. Au total, ce sont trois modes de jeux qui vous attendent : 2URVIVE, 28 jours avant et Mercenaires, ces trois modes sont bien différents mais tous jouables à un ou deux joueurs en multijoueur local.Fort de son succès (noté 4,6/5 sur le Microsoft Store), 2URVIVE débarque désormais sur la nomade de Nintendo et est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le Nintendo eShop pour la modique somme de 6.99€.