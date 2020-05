Borderlands Legendary Collection - What's Included - Nintendo Switch 26/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BioShock: The Collection - What's Included - Nintendo Switch 26/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

2K semble avoir apprécié son rapprochement avec Nintendo et sa création de slogan à base d’icônes. Après le « 2K love Switch » sur lequel nous étions revenu en détails dans cet article 2K adopte des messages similaires pour habiller ses futures compilations.Voici deux trailers « What’s Included », avec Borderlands love Switch d’abord puis BioShock Live Switch ensuite. Quand on aime, on ne compte pas, paraît-il :On aurait tendance à dire qu’on apprécie ces petits trailer dynamiques qui collent effectivement plutôt bien à la philosophie Nintendo. Et pour résumer ces deux trailers, oui ils viendront avec tous leurs DLC sortis, ce qui fait un contenu plus que généreux dans les deux cas. Le trailer passe sous silence qu’il faudra prévoir environ 30 à 35 Go de données à télécharger par jeu en plus de la cartouche si vous optez pour la version physique, mais ça, c’est une autre histoire.Rendez-vous ce 29 mai pour mettre la main sur l’un des trois 2K, au prix de 49,99€ l’unité. Et si vous êtes intéressé, pensez à faire un peu de place sur votre carte micro-sd, sait-on jamais.