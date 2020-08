News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

La nouvelle mise à jour d'été arrive le 30 juillet dans Animal Crossing: New Horizons ! 28/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce 30 juillet 2020, Nintendo proposera la seconde mise à jour estivale d'Animal Crossing: New Horizons. Après l'arrivée de la nage et de la plongée le mois dernier, c'est cette fois les feux d'artifice d'été qui sont à l'honneur de cette mise à jour, avec à la clé de nouvelles mini-fonctionnalités qui apporteront un petit vent de renouveau bienvenu au jeu.En effet, parlons tout d'abord de la Saison des feux d'artifice : tous les dimanches d'août nous permettront de voir notre île sous un nouveau jour, avec des feux d'artifice dont les couleurs viendront se refléter sur notre île et nos personnages. Rounard, qui ouvrira un stand pour l'occasion, va nous permettre de disposer de nouveaux équipements comme des serre-têtes phosphorescents, des trucs à bulles, des langues du diable, etc.La seconde nouveauté de cette mise à jour, que l'on retrouve au tiers de la vidéo, est le monde des rêves. Il nous sera possible d'aller visiter des îles du monde entier en nous allongeant sur un lit. Une connexion Nintendo Switch Online sera impérative pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité lorsque Séréna, nouveau personnage que nous rencontrerons dans ce mode, viendra nous poser la question fatidique : "que puis-je faire pour toi ?". Nous pourrons alors lui répondre qu'on veut rêver, qu'on veut partager un rêve, ou alors demander des précisions sur le mode ou se réveiller pour revenir dans sa partie.A la fin de cette bande-annonce, Nintendo indique que le service d'archivage de l'ile sera disponible lui aussi le 30 juillet 2020. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur ce lien . C'est une fonctionnalité très attendue.Enfin, Nintendo nous indique qu'une nouvelle mise à jour gratuite sera proposée cet automne. Avec le motif de courge qui est ajouté à côté de l'info, on ne croit pas prendre trop de risques en disant que cela devrait nous permettre de mettre Animal Crossing: New Horizons aux couleurs d'Halloween. Nous en reparlerons dans quelques mois.Rendez-vous ce jeudi pour découvrir la seconde mise à jour estivale d'ACNH, toujours gratuite, et toujours plaisante !