News PlayN! Live

PlayN! Retro Live 25 ans de Pokémon #25ansPokémon 03/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec les PlayN! Rétro, retrouvez les jeux vidéo d'hier avec la magie des technologies d'aujourd'hui... et surtout retrouvez Boris qui nous donne très régulièrement rendez-vous sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo pour découvrir les nouvelles sorties du moment (dans les PlayN!) ou pour redécouvrir les trésors d'hier (avec les PlayN! Rétro).A l'occasion du 25e anniversaire de la franchise Pokémon, célébrée magistralement par The Pokémon Company avec un Pokémon Présents diffusé la veille, Boris ne pouvait pas ne pas fêter lui aussi un joyeux anniversaire à Pikachu et ses amis ! Et c'est donc un PlayN! Rétro Live de 2h30 qui attendra les plus passionnés (ou courageux !) d'entre vous :Merci à Boris d'avoir trouvé 2h30 pour nous parler de sa passion secrète pour les Pokémon, d'avoir partagé plein d'anecdotes sur le jeu avec les spectateurs en direct samedi soir. Le Replay vous permettra de revivre ces quelques heures d'émission, de vous remémorer sans doute vous aussi quelques anecdotes croustillantes qu'on vous invite à partager dans les commentaires de la vidéo directement, non sans oublier le petit pouce bleu qui va bien !A très bientôt pour de nouveaux contenus consacrés aux 25 ans de Pokémon, on nous dit dans l'oreillette qu'un PNCAST est en approche pour bientôt consacré à l'émission Pokémon presents de vendredi dernier.