News Nintendo

Sur l'année 2019, Nintendo détient quasiment 80% du marché des consoles au Japon. 76% rien que pour la Switch, dont les ventes augmentent de 29% par rapport à 2018, ce qui permet de compenser le déclin de la PS4 et la 3DS, et stabiliser le secteur. (chiffres Famitsu) pic.twitter.com/uGqmES5lst — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) 8 janvier 2020

Depuis qu'on a les chiffres de Famitsu, donc au moins depuis 20 ans, c'est la plus forte domination de Nintendo sur le marché console au Japon. pic.twitter.com/lgiMqlgwuK — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) 8 janvier 2020

Quand Nintendo va bien, on le sait ! La firme a communiqué sur sa position de leader du marché japonais, où elle a pris une part de marché colossale de... 80% du marché des consoles ! Du jamais vu depuis 1999.L'info a fait le tour du monde avant d'arriver dans nos flux : c'est Oscar Lemaire, Le Monsieur Chiffres du secteur jeu vidéo, qui a indiqué sur Twitter sur la base des chiffres de Famitsu que Nintendo pesait 80% du marché nippon des consoles :76% du secteur se doit à la Nintendo Switch, qui a poursuivi 2019 comme elle avait fini 2018. Avec une progression de ses ventes de 29% d'une année sur l'autre, la situation de la console est telle que sur l'année, le marché global stagne puisqu'en parallèle, la Nintendo 3DS et la Playstation 4 ont de leur côté décliné.En analysant les chiffres de Famitsu sur 20 ans, Oscar Lemaire a constaté que jamais Nintendo n'avait été aussi puissant sur le marché console au Japon, marquant en 2019 sa "plus forte domination" :Source : @oscarlemaire (Twitter) via DualShockers